Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Somalı madencilerin tazminatlarının ödenmeye başladığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL’lik tazminat ödemelerininin yapıldığı belirtildi.

Madenciler tazminat ve ücret alacakları için Ankara’ya başlattıkları yürüyüşte defalarca gözaltına alınmıştı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, yer altında çalışan bütün maden işçilerinin haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Biz kimseden korkmuyoruz, korksaydık yer altında madencilik yapmazdık. Hakkımızın sonuna kadar alacağız, bir kuruşunu da bırakmayacağız” diye konuşmuştu.

Bakanlık, Twitter'dan paylaştığı gönderide, tazminat ödemelerinin başladığını ve ödeme hak eden 3 bin 624 kişi olduğunu belirtti. İşte bakanlığın paylaşımı: