Somali, İran'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı

Somali Dışişleri Bakanlığı, İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Somali hükümetinin yayınladığı bildiride İran’ı, iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Sputnik’in haberine göre Somali’nin kararının, Suudi Arabistan’da Şii din adamı Nimr Bakır EL Nimr’in idamının ardından Riyad ve Tahran arasında patlak veren kriz sonucu Körfez ülkelerinin İran’la ilişkileri askıya aldığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Somali Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında yayınladığı açıklamada “Dışişleri Bakanlığı Mogadişu’daki İran Maslahatgüzarını çağırarak kendisini İran’la diplomatik ilişkileri kesme kararı konusunda bilgilendirmiştir” denildi. Somali hükümetinin İranlı yetkililere ülkeden ayrılmaları için 72 saat verdiği de bildirildi.