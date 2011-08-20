-Somali için yeni yardım gemisi İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali'ye 6 bin tonluk yardım malzemesi ulaştıracak yeni bir gemi hazırlıyor. İHH'dan yapılan açıklamada, vakfın, Somali'de etkisi her geçen gün artan kuraklığın sebep olduğu açlık krizinin, büyük bir felakete dönüşmemesi için Mart ayından bu yana aralıksız çalıştığı belirtilerek, ülkedeki insanlık dramına seyirci kalmayan Türk halkının, ramazan ayı içerisinde bölgeye yönelik yardım seferberliğinde ön sıralarda yer aldığı bildirildi. Bölgede gerçekleştirilen acil yardım organizasyonlarının ardından Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerinin gemilerle Somali'ye taşındığı vurgulanan açıklamada, vakfın, Somali'deki kamplarda sağlıktan temiz suya, temel gıda maddelerinden kalıcı projelere kadar her türlü ihtiyacı karşılamak için seferber olduğu ve hayırseverlerin bağışlarını ülke halkına ulaştırmak üzere ikinci yardım gemisinin de hazırlıklarına başladığı kaydedildi. 6 bin tonluk temel gıda maddesiyle tıbbi malzeme taşıyabilecek yardım gemisinin, hayırseverlerden gelecek yardımlarla kısa sürede doldurulmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, bağışçılardan gelecek yardımların, 22 Ağustos Pazartesi günü yüklenmeye başlanacağı ve geminin, kısa süre sonra Mersin Limanı'ndan demir alacağı bildirildi. İHH'nın hazırladığı ''Gazze'' gemisi ise 3 bin tondan fazla insani yardım malzemesiyle 12 Ağustos'ta İstanbul'dan hareket etmişti.