-Somali için sanatçılara teklif götürülecek İZMİR (A.A) - 30.08.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Somali'ye yardım yapılması için sanatçı ve tiyatro gruplarıyla görüşerek ücretsiz gösteri yapılması teklifinde bulunacaklarını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos'taki Somali gezisine katılan heyette bulunan Hotar, bölgede yaşanan insanlık dramını yakından gördüklerini kaydetti. Somali'deki dramının dünyada başka örneğinin olmadığını, buraya çok acil müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Hotar, Somali'deki açlık konusunda duyarlılığını gösteren Türk halkına bir kez daha çağrıda bulunarak bu konudaki duyarlılığın sürdürülmesini istedi. -Günde bir öğün yemek yiyen şanslı sayılıyor- Hotar, Başbakan Erdoğan ile Kızılay'ın kurduğu çadırları gezdiklerini, bölgede insanların günde bir öğün yemek yiyebildiğini, su içebildiğini ifade ederek şöyle konuştu: ''Bir öğün yemek yiyen şanslı. Kimisi çocuğunu geride bırakarak, kimisi yolda çocuğunun ölümüne tanıklık ederek buraya geliyor. Ya hastalar, ya da yetersiz beslenmeden dolayı zayıf, bitkin, yorgun, umutsuzlar. İnsanlık adına olumsuz hangi duygu varsa onla tanımlanabilecek durumdalar. Çok dramatik bir tablo vardı. Dünya bir insanlık imtihanına tabi tutulmuş gibi. O manzarayı gördükten sonra inanın yediğiniz her bir lokma ya da çocuğunuzun yediği lokma boğazınızdan zor geçiyor. Bunu unutmamak lazım. Buradaki sorun bütün dünyanın sorunu. 11 milyon Somaliliyi kurtaracak parasal değer Avrupa'da bir futbol takımının değerine, ya da lüks bir tekneye, malikaneye eşit. 11 milyon insanın açlıktan, hastalıktan yok olmasına göz yummamak lazım.'' -Sanatçılara davet- Sanatçı Ajda Pekkan'ın 1 Ekim'de Somali için yardım konseri düzenleyeceğine dikket çeken Hotar, bu konuda AK Parti Sosyal İlişkiler Başkanlığı olarak kendilerinin de girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Hotar, ''Sosyal İşler Başkanlığımızın temel faaliyet alanları içinde yoksullara çözüm üretmek yer alıyor. Somali için de daha önce Filistin için yaptığımız bir kampanya oluşturalım dedik. Bazı sanatçılarımızın söylemleri bize ilham verdi. Ajda Pekkan Somali'de bizle beraberdi. Türkiye'ye döndükten sonra konser vereceğini, gelirini Somali'ye yollayacağını söyledi. Biz de sanatçılarımızla ya da tiyatro gruplarıyla görüşerek Somali için konser ya da gösteri yapmalarını rica edeceğiz. Buradan elde edilen geliri Somali'ye yönlendirebiliriz'' dedi. Türkiye'nin Somali'deki açlığa duyarsız kalmadığını ve bu ülkeye el uzatan ilk ülke olduğunu vurgulayan Hotar, Başbakan Erdoğan'ın bakanlarla, milletvekilleriyle, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve sanatçılarla Somali'ye çıkartma yaparak Türkiye'nin büyüklüğünü ve sağlam duruşunu gösterdiğini söyledi. Hotar, Türkiye'nin Somali'ye kalıcı çözümler götürerek konut, altyapı hizmetleri, yol, hastane yapacağını anlatarak, ''Diğer tüm ülkeler buradaki sıkıntıyı görmezden gelse de Başbakanımızın açıkladığı gibi Türkiye olarak o insanlara can suyu olabilecek öncelikle çok acil ihtiyaçlarını karşılayacak daha sonrasın da da kalıcı yaşam şartlarını sağlayacak yardımları yapacağız'' diye konuştu.