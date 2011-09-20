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Somali için koltuklar bomboş kaldı!

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Somali için verilen yardım için 10 sanatçının yer aldığı konserde 10 bin TL gelir elde edildi.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Somali için verilen yardım için 10 sanatçının yer aldığı konserde 10 bin TL gelir elde edildi.


Somali için koltuklar bomboş kaldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yardım konserine beklenen katılım gerçekleşmezken çoğu koltuk boş kaldı.

Metin Özülkü orkestrası eşliğinde Popsav tarafından düzenlenen konserde Burak Kut, Berkay, Deniz Seki, Hakan Peker, Sinan Özen, Eda Özülkü, Ümit Sayın, Sevcan Orhan, Nez ve Müslüm Gürses gibi sanatçılar sahne aldı. Sunuculuğu ise Murat Başoğlu ve Saba Tümer yaptı.

Vatan'ın haberine göre; Deniz Seki “Bu insanlık ayıbına dur demek başta bizim ve tüm dünya vatandaşlarının asli görevidir. Bugün burada onlara destek olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuşurken, konserden toplanan gelirin 10 bin TL olduğu öğrenildi.


“Biz üzerimize düşeni yaptık“

Hakan Peker üzerine düşeni yaptıklarını söyleyerek: “Burada önemli olan Somali’de yaşananları gündemde tutmaktı konserle bunu sağladık belki ama toplanan para daha iyi olabilirdi. O geceden bir beklentimiz vardı. Ama her zaman istediğimiz olmuyor. Elde edilen gelir maalesef çok parlak değil" dedi.


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