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Yaşam

Somali için kolları sıvadı

Ajda Pekkan, eylül ayında bütün masraflarını cebinden karşılayacağı ve tüm gelirini Somali’ye göndereceği bir konser verecek.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ajda Pekkan, eylül ayında bütün masraflarını cebinden karşılayacağı ve tüm gelirini Somali’ye göndereceği bir konser verecek. Süperstar’ın hedefi 2 milyon lira toplamak...
 

Ajda Pekkan, son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşadığı, nüfusunun üçte biri açlıkla boğuştuğu ve her gün onlarca çocuğun Somaliye yardım elini uzatmaya hazırlanıyor.


Habertürk'ün haberine göre; Pekkan gelecek ay tüm gelirini Somaliye göndereceği bir konser verecek.


Eylül ayında vereceği üç konserin ikisini iptal eden Süperstar, hayranlarının Somali için vereceği konsere gelmesini istiyor.



İki arenadan birinde olacak


Pekkan, her ayrıntısını kendisinin planladığı yardım konserin sahne, ışık, ses ve orkestra maliyetlerinide bizzat cebinden karşılayacak.


Konser Türk Telekom Arena olmazsa Turkcell Kuruçeşme Arena’da yapılacak.


Kuruçeşme Arena’nın koltukları sökülerek konser için 25 bin kişilik bir alan yaratılacak.


Ajda Pekkan, konserden Somali için 2 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

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