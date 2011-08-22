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Yaşam

Somali için 72 saat yayın yaptı BARTIN (A.A)

22 Ağustos 2011 20:16

-Somali için 72 saat yayın yaptı BARTIN (A.A) - 22.08.2011 - Bartın'da yerel radyo programcısı Yavuz Tuncer, açlık ve kuraklıkla boğuşan Somali halkına yardım toplamak için 72 saat uyumadan yaptığı programını tamamladı. Türkiye Kızılay Derneği Bartın Şube Başkanı İsmail Çakır AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerin desteğiyle Somali için radyoda başlatılan yardım kampanyasının ilgi gördüğünü söyledi. Radyo programcısı Tuncer'in kampanyanın simgesi olarak 3 gün uyumadan canlı yayında kaldığını anlatan Çakır, ''Canlı yayınımızda makbuz karşılığı 3 bin 700 lira toplandı. Cep telefonu mesajlarıyla yapılan yardımlar ve banka hesabına yatan miktar henüz belirlenmedi.'' dedi. Programcı Tuncer ise ''Canlı yayın esnasında zaman zaman zorlandım ama kampanyanın amacına ulaşması için pes etmeden programa devam ettim. Siyasi, bürokrasi ve halktan büyük destek gördüm. Beni uykusuzluğa rağmen zinde tutan etkenlerden biri de bu oldu'' diye konuştu.

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