Somali'deki askeri üs saldırısına Türkiye'den kınama

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, "Terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz." açıklamasını yayınladı.

TRT Haber'in Somali ulusal basınına dayandırdığı habere göre, Somali'de Eş-Şebab üyeleri, ülkenin Orta Şabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Orta Şabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne bugün düzenlenen, çok sayıda Burundili askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.