-Somali değerlendirme toplantısı sona erdi İSTANBUL (A.A) -20.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Somali değerlendirme toplantısı sona erdi. Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Somali'ye yardımların koordinasyonunu sağlamak için düzenlenen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Vekili Ejder Kaya, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Murat Yalçıntaş, Kızılay Genel Başkan Vekili Ahmet Lütfi Akar, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Zafer Ali Yavan, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Hasan Sert, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Mustafa Koca, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Başkan Vekili Ahmet Ciğer, Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı İhsan Karaman, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Kimse Yok Mu Derneği Başkanı Ünal Öztürk, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Hüdai Vakfı Başkanı Abdurrahman Topbaş, Yardımeli Derneği Başkanı Sadık Danışman ve Cansuyu Derneği temsilcisi katıldı.