Somali’de bombalı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele yapılan bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Lido Plajı’nda bulunan Elite Otel’e terör örgütü El-Şebab tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından otele giren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Somali polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiği ve onlarca kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ismail Mukhtar yaptığı açıklamada otelde rehine krizi yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Yüzbaşı Mohamed Hussein yaptığı açıklamada, askerlerin otelin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığını ve otelde bulunan 10’dan fazla kişiyi kurtardıklarını duyurdu. Yüzbaşı, teröristlerin üst katlara hareket etmelerini engellemeye çalıştıklarını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı. (İHA)