Somali açıklarında ticari yük gemisi kaçırıldı

Somali'nin kuzey kıyılarında bir yük gemisinin korsan olduğundan şüphe edilen bir grup tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Yetkililer ve görgü tanıkları, bir grup şüphelinin Sri Lanka bandıralı gemiye binerken görüldüğünü açıkladı.

Bölgede korsancılıkla mücadele eden Avrupa Birliği (AB) Deniz Gücü'nden bir sözcü, geminin korsanlar tarafından kaçırıldığını söylemek içinse erken olduğunu ifade etti.

Yetkililerin teyit etmesi halinde bu, Somali korsanlarının 2012'den beri kaçırdığı ilk ticari gemi olacak.

BBC'ye konuşan AB Deniz Gücü yetkilisi, "Olaydan Pazartesi akşamı haberdar olduk ve bu sabah saatlerinde deviz kuvvetlerinden bir devriye uçağını soruşturma için bölgede görevlendirdik" dedi.

Reuters'a konuşan korsanlıkla mücadele kuruluşu Oceans Beyond Piracy'den John Steed, geminin Pazartesi öğle saatlerinden beri "iki hafif kayık tarafından takip edildiği, ardından da kaybolduğunu" söyledi.

Uluslararası devriyelerin artırılması ve bölgedeki balıkçı kasabalarının işbirliği sayesinde son yıllarda Somali açıklarındaki korsanlık faaliyetleri tamamen durdurulmuştu.