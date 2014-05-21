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Soma'daki maden 100 yeni işçi için İŞKUR'a başvurdu

Soma Kömür İşletmeleri başvuruda işe alınacak işçilerin 'pratikten' yetiştirileceklerini belirtti

21 Mayıs 2014 01:19

Soma Kömür İşletmeleri'nin, Soma İlçesi'nde 301 madenciye mezar olan madenlerde çalışmak üzere 100 yeni işçi alınması için Türkiye İş Kurumu'na başvurduğu ortaya çıktı. İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde 00002055756 talep numarası ile yer alan ilanda, işe alınacak işçilerin "pratikten" yetiştirilecekleri belirtildi. 

Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Başkanı Alp Gürkan maden faciası sonrasında düzenlediği basın toplantısında, işe başlamadan önce işçilere eğitim verdiklerini söylemişti.

Yalnızca erkek adayların adayların başvurabileceği ilanda askerlik durumunun önem taşımadığı ve alt yaş sınırının 18 olduğu belirtiliyor.

Diğer dikkat çekici unsur ise ilan için başvuracak adayların "ilköğretim ve üzeri" eğitime sahip olmalarının yeterli olacağı bilgisine de yer veriliyor.

Adayların, Akhisar, Bergama, Dursunbey, İvrindi, Kınık, Kırkağaç, Savaştepe ve Soma ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmaları da istenen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş unvanı ile verilen ilanda son başvuru tarihi 29 Mayıs 2014 olarak belirtiliyor.

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