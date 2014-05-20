Soma'daki faciada itfaiye 57, ambulans 63 dakika sonra aranmış

Savcılık soruşturma dosyasına giren, karbonmonoksit seviyesinin yüzde 50’nin üzerinde gösteren log kayıtları, ısının artması ve sensörlerin uyarı vermesine rağmen önlem alınmadan çalışmaya devam edilmesi gibi skandalların, yangın çıkışından sonra da yaşandığı öğrenildi. Buna göre madende profesyonel acil müdahale ekipleri bulunmuyordu. Ocakta yangın saat 15.10’da başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilk çağrı 63 dakika sonra saat 16.13’te yapıldı. İtfaiye ise 57 dakika sonra saat 16.07’de ilk çağrıyı aldı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Soma’daki maden faciasının ardından ortaya çıkan ihmaller zincirinin ardı arkası kesilmiyor.



Maske 45 dakikalık



İşçilerin kullandığı gaz maskelerinin ömrü 45 dakika ile sınırlı olmasına rağmen, çağrı merkezine yardım için ancak 63 dakika sonra telefon açıldı. Başka bir iddia ise işçilerin gaz maskelerini gereksiz kullandığı durumlarda bedelinin maaşlarından kesildiği yönünde. Çoğu işçinin gaz maskesindeki filtrenin daha önceden hava ile temas etmesi nedeniyle kullanım süresinin bittiği veya azaldığı da ileri sürüldü.



İlk müdahale yerinde



Çağrının yapıldığı andan itibaren Manisa, Balıkesir, Bursa ve İzmir’deki ulusal medikal kurtarma ekipleri ve 112 personelinden oluşan 405 sağlık personeli kısa sürede madene ulaştı. Madenden yaralı çıkartılan işçilere ilk müdahale de burada yapıldı. Olayın duyulmasının ardından maden ocağına giden ve burada yakınlarından haber beklediği sırada fenalaşan 280 işçi yakınına da yine bu ekibin müdahale ettiği kaydedildi.