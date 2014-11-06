Soma'da yapılacak anıt mezar inşaatı hala başlamadı

Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için hazırlanan madenci anıtı proje çalışması, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından Soma Belediyesi’yle yürütülen ortak çalışma kapsamında bu yılın haziran ayında başladı. İnşaat süresinin 6 ay tutması bekleniyordu. Proje Soma Belediyesi’nden Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne geçince işler sarpa sardı. Projelendirmeden sonra 6 ayda bitirilmesi beklenen anıtın inşaatı hala başlamadı.

Can Mumay’ın Hürriyet’teki haberine göre, Ermenek’te göçük altında kalan 18 işçiden hala haber alınamazken Türkiye’nin en büyük maden faciası olarak tarihe geçen Soma’da da sular durulmuyor.

Büyükşehir Belediyesi yasası uyarınca Haziran ayından sonra anıt mezar projesi Soma Belediyesi’nden alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Anıt mezar projesiyle ilgili olarak Hürriyet Dünyası’na açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu şunları söyledi:

“Soma Belediyesi’yle ortak olarak bir proje hazırladık. Soma Belediyesi de projemize çok sıcak baktı fakat onlarında bazı kuruluşlarla anıt mezar için imzaladıkları ön protokoller vardı. Biz nezaketen kendi projemizi yaparken bu kuruluşları da aradık.”

Bizzat TMB ile görüştüğünü ifade eden Türkeli Kuğu, “TMB mezarlık için kendi projesini yaparken biz de bir yandan boş durmadık ve kendi projemizi hazırladık. Hangi proje iyiyse onun seçileceğini düşündük” dedi.

6 ayda bitirilecekti

Kuğu, aradan geçen proje hazırlama sürecinde TMB ile tekrar iletişime geçtiklerini belirtti:

“Bir süre sonra TMB ile tekrar konuştuk. Kendileri bize Soma Belediyesi ile yaptıkları çalışmanın üzerinden bir süre geçtiğini ve bu projeye tekrar dâhil olamayacaklarını söylediler.”

TMB’nin yine de projeye yardımcı olmak için “bizden bir şey isterseniz yaparız” yaklaşımında bulunduğunu anlatan Türkeli Kuğu şunları ekledi:

“Daha Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni bir protokol yapmayacağını Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’e bildirdim. Başkan bey de söz konusu anıt mezar projesinin ihaleye verilmesi için talimatı verdi.”

Soma Belediyesi ise Türkiye Müteahhitler Birliği arasındaki protokole göre anıt mezarın inşaatı 6 ayda bitirilecekti. Haziran ayında TMB madenci anıtı için tasarım çalışmalarına başladı. Türkeli Kuğulu ise ihale süreci de göz önünde bulundurulursa 2015 yılının ilk aylarında anıtın inşaatına başlayabileceklerini söyledi.

TMB: Gereken adımlar atılamadı

Türkiye Müteahhitler Birliği yazılı bir açıklama yaparak anıt mezar yapımı konusundaki süreci anlattı. TMB, 10 Haziran 2014 günü toplanan yönetim kurulunda Soma’ya yapılacak yardımlarla ilgili bir takım kararlar aldıklarını belirtti:

“Söz konusu toplantıda, madenciler için ayrılan mezarlığın çevre düzenlemesinin ve bir anıt yaptırılmasının TMB tarafından üstlenilmesi gündeme gelmişti. Bu konu ile ilgili olarak Soma Belediyesi ile görüşmelere başlanmış, aynı zamanda Soma Belediye Mezarlığı içerisinde ayrılan özel alanın çevre düzenlemesi ve bir madenci anıtı yapılmasına yönelik tasarım projesi çalışması başlatılmıştır. Bu aşamada, madencilik sektörünün, imkânları kısıtlı olan Soma Belediyesi’nin yardım talebi karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak sonrasında yaşanan gelişmeler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yardım önerileri nedeniyle projeye ilişkin karar alma süreçleri gecikmiş, projenin Soma Belediyesi’nden Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kendisinin bir proje hazırlattığının ortaya çıkması üzerine gereken adımlar atılamamıştır.”

86 maden şehidi daha gömülecek

Soma’daki 301 maden şehidine yapılacak anıt mezara aynı zamanda değişik tarihlerde Soma’da maden kazalarında vefat eden 86 işçi daha gömülecek. Anıt mezarın yapılacağı inşaat alanı şu an Soma’da vefat eden maden işçileri için kazılan geçici mezarların yakını bir bölgeye yapılacak. Anıt mezarın 7600 metrekare genişliğinde inşa edilmesi bekleniyor. Anıt mezarda büyük bir kömür heykeli de inşa edilecek.