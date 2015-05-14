Soma'da tekmelenen işçiye ceza kesmişler!

Soma'da, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in tekme attığı madenciye para cezası kesildiği ortaya çıktı. Fox TV’de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, Yerkel'in tekme attığı Erdal Kocabıyık'ın eşi Derya Kocabıyık'ın yaptığı görüşmeyi aktararak, Erdoğan'ın aracına tekme attığı iddiasıyla Kocabıyık'a 500 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Küçükkaya, Derya Kocabıyık'la aralarındaki diyalogu şu şekilde aktardı:

“Buyurun yayına gelmek isterseniz açık dedim. Tedirginseniz gerek yok dedim. Kocabıyık bana ‘eşim işsiz’ dedi. ‘Dava açtınız mı’ dedim. ‘Tedirgin oluyor’ dedi. ‘Peki iş niye bulamıyorsunuz’ dedim. ‘Bu olaydan sonra nasıl iş bulsun. Burası küçük bir yer” dedi.

Yerde tekmelenen Erdal Kocabıyık’ın eşi Derya Kocabıyık bana dün dedi ki; ‘bırakın cezayı. Bize ceza geldi. 500 küsür lira.’ Hayırdır ne cezası dedim. ‘Tekme savurduk ya önce’ dedi. Tekme savurdu gerekçesiyle. Yani tekmeyi yedi. Üstüne bir de ceza yedi.”

Küçükkaya, konuyla ilgili olarak şu tweet'i attı: