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Yaşam

Soma'da skandal savunma: Bu tazminatla zengin olurlar

Soma Kömür İşletmeleri avukatları sorumluluğun Gülen cemaatinde olduğunu iddia ettiler

26 Ekim 2016 12:39

Soma’daki maden katliamında yaşamını yitiren 301 işçiden 14’ünün ailelerinin açtığı manevi tazminat davasına itiraz eden maden şirketi avukatları, temyiz duruşmasında skandal ifadeler kullanarak “Somalılar tazminatla zenginleşmek istiyor” diye savunma yaptı.

Soma’daki maden katliamında yaşamını yitiren 301 işçiden 14’ünün ailelerinin açtığı manevi tazminat davasına itiraz eden maden şirketi avukatları skandal savunmalarına devam etti. Facianın ceza duruşmasında sorumluluğun Gülen cemaatinde olduğunu iddia eden Soma Kömür İşletmeleri avukatları bu kez de "Kazanın nedeni belli değil, sabotaj olabilir" diyerek madenci yakınlarının tazminatlarının yüksek olduğunu savundu.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde dün görülen temyiz duruşmasında şirket avukatları, kaybettikleri yakınları için 25 bin ile 125 bin TL tazminat alan işçi ailelerine "hayallerinin bile üstünde bir rakam istediler" diye savunma yaparak kararın bozulmasını istedi. İşçi aileleri avukatları ise “Bir hayat bu kadar ucuz mu? Bu insanların hayatını bedavaya getirmeye çalışıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Tazminat kararının bundan sonraki tüm iş kazalarına emsal olacağını belirten firma avukatı, “Davayı açanlar harç falan da yatırmadıkları için hayallerinin bile üstünde bir rakam istediler ve mahkeme bu rakamlara hükmetti” diyerek kararın bozulmasını istedi. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) avukatı da “Manevi tazminat, zenginleşme aracı olarak kullanılmamalı” diye konuştu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi kararını önümüzdeki günlerde verecek.

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