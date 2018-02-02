Soma'da sahte rakıdan ölümde serbest kalan 2 zanlı tutuklandı (2)

SAHTE RAKIDAN BİR ÖLÜM İDDİASI DAHA

Manisa\'nın Soma ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşan ve geçen Salı günü hastaneye kaldırılan Fatma Öz, yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre, Öz\'ün geçen Perşembe gününden bu yana, Soma\'da yaşayan Özcan Önal ve İbrahim Gök\'ün ölümüne neden olan sahte rakıdan içtiği belirlendi. Öz\'ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)