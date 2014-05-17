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Dünya
Deutsche Welle

Soma'da ölü sayısı 299'a yükseldi

Soma faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 299'a yükselirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ocakta yeniden yangın başladığını açıkladı.

17 Mayıs 2014 14:44


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Soma'daki maden ocağındaki faciada ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana yapılan çalışmalarda 15 işçinin cesedinin daha madenden çıkarıldığını belirtti.

Bakan Yıldız bu arada ocakta yeniden yangın çıktığını, bu nedenle yeraltındaki işçilerin çıkarılmasının gecikebileceğini söyledi. Cesetlerin çıkarılmasının ardından madenin hızla denetime açılacağını söyleyen Bakan, "Önce yangını kontrol altına almamız lazım. O maden ocağının hem denetlenmeye, hem de kontrol edilmeye ihtiyacı var. Hem teknik, hem de idari çalışmaları bir arada yürütülebilecek bir kararı vermemiz lazım" dedi.

Gazetecilerin "yaşam odaları konusunda düzenlemeye gidilecek mi?" şeklindeki sorusuna ise Bakan Yıdız, "Kazanın yalnızca bir kurumumuzla değil, bütün bu yapıyla alakalı tekrar değerlendirmemiz gereken bir yanı olacak. Ne varsa alternatif, değerlendirmesi gereken bundan sonra onlar yapılacak Ondan yana müsterih olun" yanıtını verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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