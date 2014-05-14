Soma'da ölü sayısı 200'ü aştı



Soma Kömür İşletmeleri’ne ait kömür ocağında dün trafo patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ocakta elektrikler kesildi. Elektrik kesintisi sonucu galeride asansörler çalışmayınca işçiler zehirli karbonmonoksit gazının doldurduğu ocakta mahsur kaldı.

Yangın, 787 işçinin madende bulunduğu vardiya değişimi sırasında yaşandı. İşçilerin büyük kısmının karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirtildi. Ocakta halen bulunan yüzlerce işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

'İhmale kayıtsız kalmayız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma'da maden ocağında çıkan yangında ölenlerin sayısının 201'e yükseldiğini bildirdi. Zamanın işlediğini, daha da kritik bir döneme girildiğini dile getiren Yıldız, kurtarma çalışmalarının ara verilmeden tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı. Bakan Yıldız, "İhmal varsa kayıtsız kalmayız" dedi.

Madenden yaralı olarak çıkarılan ve sayılarının 80'i aştığı belirtilen işçiler sağlık durumlarına göre çevre il ve ilçelerdeki hastanelere sevk ediliyor.