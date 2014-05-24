'Soma'da neredeydiniz' eleştirilerine CHP'den yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım, CHP’lilere yönelik “Soma’da neredeydiniz?” şeklinde eleştirilere “Soma’nın acısını dindirmek, acılı ailelere maddi-manevi destek olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, gelecek kaygılarını hafifletmek ve bu çok zor ve acılı süreci atlatmalarına yardım etmek için yanlarındaydık, hep de yanlarında olacağız” sözleriyle yanıt verdi.

CHP’nin genel merkez ve yerel yöneticileriyle olay yerinde olduğunu ve aileleri ziyaret ettiğini söyleyen Yıldırım, yaptıkları ve yapacakları hizmetleri insani boyutta gördüklerini ve siyasi malzeme yapmadıklarını belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım’ın “Soma Duyarlılık ve Çalışma Raporu” başlıklı yazılı açıklaması şöyle:

“Soma’da yaşanan facianın ardından CHP olarak bölgede yaptığımız çalışmalarda durumun hassasiyetini düşünerek ve yanlış algılamalara yol açmamak için son derece özenli davrandık. Olayın ilk anından son cenaze çıkıncaya kadar ocağın başında, acılı ailelerin yanında, hastanede, cenaze törenlerinde, mezarlıklarda, mevlitlerde, adliyede, ihtiyaç olan her yerdeydik ve halen de bölgedeyiz.

Facianın boyutlarının büyük olduğunun anlaşılması üzerine derhal bir kriz masası kuruldu ve Soma CHP İlçe Başkanlığı’nda Yakup Akkaya başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Genel Başkan Yardımcıları ile çok sayıda milletvekili bölgede görevlendirildi.

Bölgedeki CHP’li belediyeler, itfaiye araçları, arama-kurtarma ekipleri, ambulans ve sağlık ekipleri ve sosyal yardım ekipleriyle olay anından itibaren bölgedeydiler.

Hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerini ziyaret etmek için bir milletvekili veya Genel Başkan Yardımcısı ile kadın kollarından iki partiliden oluşan ekipler kurduk. Cenaze törenlerine katıldık, acılı aileleri tek tek ziyaret ettik, başsağlığı diledik, onları yalnız bırakmadık. Bu ziyaretlere katılmak isteyen basın mensuplarının taleplerini acının siyasete malzeme yapılmaması için geri çevirdik. Acılı ailelerle sürekli bir aradayız, milletvekillerimiz ve kadın kollarımız tekrar tekrar ziyaretlerine gidiyorlar, destek oluyorlar.

Bu çerçevede, sadece Soma’da değil, aynı zamanda Zonguldak, Bartın, Adana, Balıkesir merkez, ilçe ve köylerde milletvekillerimiz cenazelere katıldı, tüm evlere tek tek taziye ziyaretlerinde bulundu.

Belediyelerden gelen erzakları mümkün olduğunca evlere götürdük, taziye ziyaretlerinde ihtiyaçları belirledik, ona göre yardımları koordine ediyoruz.

Halkta oluşan soru işaretleri, ilçemize yaptıkları başvurular üzerine kayıp sayısının 200’lere ulaştığı sırada Kayıp Bürosu kurduk. 20’ye yakın başvuru oldu. Cenaze sayısı 301’e ulaşınca başvuru sahipleri bizi aradı, biz onları aradık, eşleştirme yapıldı.

Maden mühendisi milletvekili arkadaşlarımız Maden Mühendisleri Odaları ve şirket yetkilileri ile görüştüler, teknik bir rapor hazırlıyorlar.

Milletvekillerimiz, avukatların, halkın gözaltına alınması sürecinde destek için adliyedeydiler. Adliyede toplanan halkı vekillerimiz yatıştırdı, olay çıkması engellendi. Şu anda da soruşturmayı takip ediyorlar. Ayrıca madenci ailelerine ücretsiz hukuki yardım veriyorlar.

Soma’nın acısını dindirmek, acılı ailelere maddi-manevi destek olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, gelecek kaygılarını hafifletmek ve bu çok zor ve acılı süreci atlatmalarına yardım etmek için yanlarındaydık, hep de yanlarında olacağız.

Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı siyasi boyutta değil, tamamen insani boyutta tuttuk, tutacağız.”