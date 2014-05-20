Soma'da madencilere 'işbaşı çağrısı' iddiası

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından olayın meydana geldiği işletmenin sahip olduğu diğer 3 ocak ile ilçedeki ocaklarda, bu gece yarısından itibaren çalışanlara "işbaşı çağrısı" yapıldığını ileri sürdü.

Özel, hükümet yetkilileriyle görüştüklerini; hiçbir işçinin madene inme konusunda zorlanamayacağını ve yevmiyesinin kesilemeyeceğini söyledi.

Özel, Soma Hükümet Konağı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 kişinin acısını yaşadıklarını diğer yandan olayla ilgili gözaltı ve tutuklamalar sürerken, maden işçilerinin yası göz önünde bulundurulmadan kazanın olduğu ocağın sahibi şirketin diğer ocaklarında, bu gece yarısından itibaren işbaşı çağrısı yapıldığını iddia etti.

Soma'daki diğer ocaklarda da bu çağrının yapıldığını savunan Özel, bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüştüğünü bildiren Özel, bu görüşme sonucunda, "hiçbir maden işçisinin madene inme konusunda zorlanmayacağı, madene inmeyenlerin iş akdinin feshedilemeyeceği, yevmiyesinin kesilmeyeceği, madenlerde sadece güvenlik amacıyla minimum düzeyde personel bulundurulacağı ve bunların da gönüllülerden oluşacağı, kimsenin zorlanamayacağı" hususlarının ele alındığını kaydetti.

Soma'da şu anda çok ağır bir travmanın yaşandığını dile getiren Özel, "301 işçinin yasını tutan buradaki bütün maden işçileridir. Psikolojik olarak oraya girmesi ne İş Kanunu'na ne uluslararası iş hukukuna uygun değildir" dedi.