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Soma'da maden ocağında göçük: 7 yaralı, 3 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine: 'Soma'da maden ocağında göçük: 10 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler ile tekrar geçiyoruz

13 Aralık 2018 01:08

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine: \'Soma\'da maden ocağında göçük: 10 yaralı\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler ile tekrar geçiyoruz.

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YENİDEN

Taylan YILDIRIM-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi. İşçilerden 7\'si kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, 3 işçinin ise göçüğün arkasında oldukları ve ocak içindeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri\'ne bağlı Işıklar Madeni\'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu işçiler ocak içerisinde yaralandı. Yaralı işçilerden 7\'si kurtarılıp ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada 3 işçinin ise göçüğün arkasında bulundukları ve ocak içindeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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