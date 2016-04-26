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Soma'da gazdan etkilenen madenciler hastaneye kaldırıldı!

Madende bulunan işçilerin zehirlenme sebebi henüz öğrenilemedi

26 Nisan 2016 13:47

Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez maden ocağının hemen yakınında kısa bir süre önce faaliyete giren ocakta bazı işçiler henüz belirlenemeyen bir nedenle gazdan etkilendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, madenciler baygın vaziyette hastaneye getirilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Şu ana kadar 3 işçinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Maden ocağında bulunan işçilerin sayısı henüz öğrenilemedi.

 

 

"İşçilerin hayati tehlikesi yok"

 

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş,  yaptığı açıklamada, 6 işçinin karbonmonoksit gazından etkilendiği bilgisi üzerine olay yerine geçtiklerini söyledi.

İşçilerin hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldıklarını dile getiren Altıntaş, "Olay yerine geçiyoruz. Bizzat yerinde inceleyip ona göre hareket edeceğiz. 6 işçi olduğu söylendi. Kısmi gaz zehirlenmesi gibi ama hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.

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