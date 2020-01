Soma'da eşini şimdi de bebeğini kaybetti!

Soma Madeni'nde eşi Niyazi Bayram'ı kaybeden Müzeyyen Bayram facia sonrası erken doğum yaptı. Bayram, 7,5 aylık hamileyken dünyaya getirdiği bebeğine eşinin adını verdi. Ancak minik bebek hayata tutunamadı.

DHA’nın haberine göre, 5.5 aylık hamileyken eşi Niyazi Bayram’ı Soma Madeni’nde kaybeden Müzeyyen Bayram, ikinci bir acıyla sarsıldı. Kocasının ismini doğacak oğlunda yaşatmayı amaçlayan Müzeyyen Bayram, 7.5 aylık hamileyken geçen 24 Temmuz’da erken doğum yaptı. Akhisar’da özel bir hastanede dünyaya gelen, kalp ve böbrek sorunları yaşadığı belirlenen erkek bebek, özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır bebek, yapılan müdahalelere rağmen 1 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Oğlunu ölüm haberi üzerine yıkılan anne Müzeyyen Bayram, o günden sonra kimseyle konuşmadı. Yaşadığı üzüntüyü atlatamayan Müzeyyen Bayram, destek alması amacıyla Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nin Psikiyatri Servisi’nde tedaviye alındı.

Konuşmuyor derdini yazarak anlatıyor

Kimseyle konuşmadığı, hislerini kağıda döktüğü öğrenilen Müzeyyen Bayram’ı CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, CHP Kadın Kolları üyeleriyle hastanede ziyaret etti. Milletvekili Öz, Müzeyyen Bayram’a yeniden hayata sarılması gerektiğini söyledi. Kağıda yazan Müzeyyen Bayram, Milletvekili Öz’e artık yaşamak istemediği ve oğlunu ve eşini çok özlediği cevabını verdi. Müzeyyen Bayram’ın "Tek dayanağım oğlumdu. O da gitti. Artık burada kalmak istemiyorum" diye yazması üzerine Öz, destek sözü verdi. Müzeyyen Bayram’ın kazadan önce açık lisede okuduğunu öğrenen CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, acılı kadına okulunu bitirmesini ve üniversiteye gitmesini tavsiye etti. CHP’li Vekil Öz, Müzeyyen Bayram’a destek olacağını sözünü verdi. Ziyaret sonrası hastaneden ayrılan Milletvekili Öz, facianın insanlar üzerinde yaptığı etkileri değerlendirdi.

İntihara dikkat çekti

Geçen 1 Ağustos’ta, Manisa’nın Kırkağaç İlçesi’nde, eşini madende yitiren bir kadının bunalıma girerek intihara kalkıştığını söyleyen Milletvekili Öz, "Soma’da 301 madenciyi kaybettiğimiz günden itibaren ailelerle birlikte olduk. Onları yalnız bırakmadık. Eşini kaybettikten sonra erken doğum yapmış oğlunu kaybetmiş bir kızımızı ziyaret ettik. Soma’daki acılar, ailelerin dramları devam ediyor. Soma’da maden faciasının ardından hükümet her şeyi parayla kapatacağını zannediyor. Ama bugün görüyoruz ki kızımız kaybettiği eşini unutamıyor. Onu özlüyor, istiyor. Biz CHP olarak bu kayıplarımızın her gün hesabını soruyoruz. Kayıpların bir daha yaşanmaması için mücadele ediyoruz. Geçen hafta Kırkağaç ilçesinde genç bir gelinimiz bu acılara dayanamadığı hayatını sonlandırmaya karar vermişti, kurtarılabildi. Bu acıların bir an önce giderilmesini istiyoruz. 301 kişinin katillerinin bulunmasını istiyoruz" dedi.