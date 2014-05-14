Soma'da bu tekmeyi atan Başbakanlık Müşaviri mi?

Soma’da Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik protestolarda korumalar, polis ve jandarma eylemcilere müdahale etti. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafta bu müdahaleler sırasında bir gence tekme atan sivil bir kişinin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yekel olduğu iddia edildi.

Yekel’in gün içinde Başbakan Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikteyken çekilen fotoğrafında taktığı kravat dahil tüm kıyafetlerinin tekme atan sivilin kıyafetleriyle örtüşmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

İşte Yekel’in Erdoğan ve Yıldız’la fotoğrafı: