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Soma'da bu tekmeyi atan Başbakanlık Müşaviri mi?

Soma'da Başbakan'a yönelik protestolar sırasında müdahale edilen bir gence tekme atan sivilin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yekel olduğu konuşuluyor

14 Mayıs 2014 23:36

Soma’da Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik protestolarda korumalar, polis ve jandarma eylemcilere müdahale etti. Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafta bu müdahaleler sırasında bir gence tekme atan sivil bir kişinin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yekel olduğu iddia edildi.

Yekel’in gün içinde Başbakan Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikteyken çekilen fotoğrafında taktığı kravat dahil tüm kıyafetlerinin tekme atan sivilin kıyafetleriyle örtüşmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

İşte Yekel’in Erdoğan ve Yıldız’la fotoğrafı:

 

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