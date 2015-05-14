Soma’da babasını kaybeden Betül’ün pilotluk hayali gerçekleşiyor

301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının yıldönümünde babasına yazdığı mektupta “Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle” diyen 9 yaşındaki Betül’ün pilot olma hayali gerçekleşiyor. Türk Hava Kurumu (THK), Betül Eskişehir’de pilot elbisesi gelecek ve 18 yaşına geldiğinde de bursla pilot eğitimi alacak.

Soma faciasının yıldönümünde babasına yazdığı mektupla tanınan küçük Betül’e THK’dan güzel haber geldi.

Babasına mektup yazan 9 yaşındaki Betül, Türk Hava Kurumu’nun kanatları altında Eskişehir İnönü’de pilot elbisesi giyecek. 18 yaşına geldiğinde ise Türk Hava Kurumu’nun bursuyla pilot eğitimi alarak, babasına verdiği sözü yerine getirecek.

Betül, cennete yazdığı mektubunda babasına “Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle babacağım. Ben pilot olucam. Senin gözünü kara çıkarmıyacam. Söz veriyorum” dedi.

Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’in Hürriyet’te yayımlanan haberine göre, Betül’ün bu mektubu üzerine Türk Hava Kurumu harekete geçti ve küçük kızın pilotluk eğitimini üstlendi.

THK Başkanı Vacit Öktem, “Betül’ün şartları pilotluk için uygun olursa, burslu olarak Türk Hava Kurumu Üniversitesinde pilot eğitimi aldıracağız. Ama önce uçmanın keyfini yaşaması için Eskişehir İnönü’de pilot elbisesi giydirip uçuracağız. Bunun için de annesiyle temasa geçeceğiz” dedi.

Küçük Betül’ün babasına yazdığı mektup: