Soma'da madenci çocuğundan babasına mektup: Cennete bizi bekle

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde, aynı acı bir kez daha yaşandı. Aileler, faciada can veren yakınlarının mezarlarına koştu. Maden faciasında babasını kaybeden Türkan Yüksel'in babası için yazdığı mektup ise yürekleri dağladı.

Hayatını kaybeden madenci Ali Yüksel’in kızı Türkan Yüksel babası için yazdığı mektubu mezarının başına bıraktı. Mektupta Türkan, babasına, “Bugün 13 Mayıs olayın yaşandığı gün. Bugün ölen abi, dede ve amcaların ellerini öpüyorum. Seni çok seviyorum babacım. Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle babacığım. Ben pilot olacağım. Senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Seni hepimiz çok özledik baba. İyi ki varsın babacığım. Yeni köpeğim Tarçın’ı çok sevdiğini umuyorum” diye yazdı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde, ailelerin ziyaret ettiği şehitlikte, acı da, çocukların isyanı da vardı. Şehit madencilerden Yıldırım Güney’in 11 yaşındaki oğlu Emirhan Güney ile 9 yaşındaki kızı Havvanur Güney, anneleri Kadriye Güney’le birlikte babalarının mezarını ziyaret etti. Ancak iki kardeşi diğer çocuklardan ayıran ise giysileri oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Taylan Yıldırım, Şevket Yılmaz ve Serkan Özdemir’in haberine göre, Havvanur Güney, avukat cüppesi, Emirhan Güney ise polis üniforması giyerek mezarlığı geldi. İki kardeş, babalarının ve ölen diğer madencilerin hesabını sormak için avukat ve polis olmak istediklerini söyledi. Anne Kadriye Güney ise, “Eşim çocuklarımızın okumasını istiyordu. Kendisi gibi madenci olmamalarını istiyordu. Hep okumalarını hayal ediyordu” dedi.

Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle

Madende can veren 301 işçiden birisi olan Ali Yüksel’in kızı Türkan Yüksel de babası için yazdığı mektubu mezarının başına bıraktı. Birçok kişinin okuyup hüzünlendiği mektup da Türkan Yüksel, babasına, “Sevgili babacığım, 13 Mayıs’ta içimiz yandı. Ama hala üzgünüz babacığım. Seni çok özledik. Bir Mayıs bayramını, sensiz geçirdiğim için çok üzgünüm. Cezalılar, cezalarını çekecekler. İçinde hiç şüphen kalmasın. Bugün 13 mayıs olayın yaşandığı gün. Bugün ölen abi, dede ve amcaların ellerini öpüyorum. Seni çok seviyorum babacım. Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle babacığım. Ben pilot olacağım. Senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Seni hepimiz çok özledik baba. İyi ki varsın babacığım. Yeni köpeğim Tarçın’ı çok sevdiğini umuyorum” diye yazdı. Türkan Yüksel mektupta ayrıca, kardeşinin, kendisinin annesini ve köpeğin resmini de çizdi.

Bu arada Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Valliği ve Soma Kaymakamlığı da ortak anma etkinliği düzenledi. Yeni düzenlenen madenci mezarlığının da açıldığı törende, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün, Kaymakam Mehmet Bahattin Atçı ve Soma Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Ergene, konuşmalarında işçi ailelerin acılarını paylaştıklarını, facianın yıldönümünde ailelere başsağlığı dileklerini yineledi.

Daha sonra AKP Manisa Milletvekili Recai Berber’in kürsüye çıkmasıyla, ortam gerildi. Şehit madenci yakınları, Recai Berber’in konuşmasında, “Biz devlet olarak şehitlerimizin ailelerine gerekli yardımı desteği verdik” sözlerine “yuh” diye tepkilerini gösterdi ve “Burası siyaset yapılacak yer değil. Biz acımızla yanıp tutuşuyoruz. Siz buraya gelip siyaset yapıyorsunuz. Defolun gidin. Bizi yalnız bırakın” dedi. En son olarak söz alan Vali Erdoğan Bektaş’ın konuşması sırasında da, şehit madencilerden birisinin yakını “Siz devlet olarak bize şimdiye kadar bir şey vermediniz. İşten çıkartılan 2831 işçinin, kıdem tazminatlarını ödetmediniz. Siz de Recai Berber gibi, şehitlikte siyaset yapıyorsunuz” dedi. Vali Erdoğan Bektaş konuştuğu sırada ayrıca Birleşik Kamu İş sendikası üyeleri de, protesto amaçlı kulaklarını kapattı.

Törenden sonra, protokol üyeleri, mezarları tek tek dolaşıp birer karanfil bıraktı ve yakınlarını kaybeden madenci aileleriyle konuştu.

Öte yandan Kızılay ve değişik kurumlar, Soma’nın değişik noktalarında çocuklara oyuncak, vatandaşlara lokma dağıttı.