Soma’da Atabacası Ocağı’nın faaliyetleri durduruldu!

Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Soma Kömürleri A.Ş'nin işlettiği Atabacası ocağındaki faaliyetlerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca durdurulduğunu bildirdi. Atabacası maden ocağında çalışan işçiler SMS'le mesaiye başlamaları yönünde uyarılmış ancak tedirgin olan işçiler işbaşı yapmamıştı.

Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan gelen müfettişlerin bugün Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Atabacası Maden Ocağı'nda yaptığı inceleme sonucunda burasını süresiz kapattığını açıkladı.

İş Müfettişlerinin facianın meydana geldiği maden şirketinin diğer madeni olan Atabacası'nda inceleme yaptı. Sonucu Kaymakam Atçı açıkladı.

Atçı, "Bu ocakta iş güvenliğine aykırı hususlar bulunduğu için faaliyetleri süresiz olarak durdurdu. İş müfettişleri aynı firmaya ait Işıklar Maden Ocağı ve facianın yaşandığı madene komşu, bir başka firmaya ait İmbat A.Ş. kömür ocağında da inceleme yapacaklar. Sonucu duyuracağız" dedi.

İşçiler mesajı dinlemedi, işbaşı yapmadı

Ma’nın Soma İlçesi’nde, 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 13 gün geçtikten sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. adına taşeron olarak da adlandırılan dayıbaşların cep mesajıyla yaptığı ’iş başı’ çağrısı olumlu karşılık bulmadı.

Firmaya ait Işıklar ve Ata Bacası maden ocaklarına, hiçbir işçi çalışmak için gitmedi. Firmanın güvenlik görevlileri de teknik ekip dışında kimsenin madene girmediğini, onların da havalandırma ve diğer teknik kontrolleri yaptıklarını dile getirdi.