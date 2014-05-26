T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma’da Atabacası Ocağı’nın faaliyetleri durduruldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Atabacası Maden Ocağı'nda yaptığı inceleme sonucunda ocağı süresiz olarak kapattı

26 Mayıs 2014 18:33

Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Soma Kömürleri A.Ş'nin işlettiği Atabacası ocağındaki faaliyetlerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca durdurulduğunu bildirdi. Atabacası maden ocağında çalışan işçiler SMS'le mesaiye başlamaları yönünde uyarılmış ancak tedirgin olan işçiler işbaşı yapmamıştı.

Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan gelen müfettişlerin bugün Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Atabacası Maden Ocağı'nda yaptığı inceleme sonucunda burasını süresiz kapattığını açıkladı.

İş Müfettişlerinin facianın meydana geldiği maden şirketinin diğer madeni olan Atabacası'nda inceleme yaptı. Sonucu Kaymakam Atçı açıkladı.

Atçı, "Bu ocakta iş güvenliğine aykırı hususlar bulunduğu için faaliyetleri süresiz olarak durdurdu. İş müfettişleri aynı firmaya ait Işıklar Maden Ocağı ve facianın yaşandığı madene komşu, bir başka firmaya ait İmbat A.Ş. kömür ocağında da inceleme yapacaklar. Sonucu duyuracağız" dedi.

 

İşçiler mesajı dinlemedi, işbaşı yapmadı

 

Ma’nın Soma İlçesi’nde, 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 13 gün geçtikten sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. adına taşeron olarak da adlandırılan dayıbaşların cep mesajıyla yaptığı ’iş başı’ çağrısı olumlu karşılık bulmadı.

Firmaya ait Işıklar ve Ata Bacası maden ocaklarına, hiçbir işçi çalışmak için gitmedi. Firmanın güvenlik görevlileri de teknik ekip dışında kimsenin madene girmediğini, onların da havalandırma ve diğer teknik kontrolleri yaptıklarını dile getirdi.

ETİKETLER

somamadenatabacasıkapatılmakarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24