Soma ve Ermenek'teki maden şirketlerinin fona olan 53,6 milyon liralık borçları 6 yıldır tahsil edilmedi

Soma ve Ermenek maden kazalarının ardından madenci ailelerine ve işsiz kalan madencilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen 53 milyon 684 bin 803 liranın, aradan geçen 6 yıla rağmen halen işverenlerden tahsil edilemediği ortaya çıktı. Sayıştay’ın İşsizlik Sigortası Fonu raporunda da tahsil edilemeyen paradan hiç bahsetmemesi dikkat çekti.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri’ne ait maden ocağında gerçekleşen kaza sonrasında 301 madenci yaşamını yitirdi. 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde Has Şekerler Madencilik’e ait maden ocağında da 18 madencinin yaşamını yitirdiği bir kaza yaşandı.

Her iki kazanın ardından ölen madencilerin yakınlarına tazminat ve Soma’da işten çıkarılan işçilere hak ettikleri ücretler 6 yıl gecikmeli ödendi. Bu ödemenin kaynağı olarak işçilerin işsiz kaldıklarında maaş almalarını sağlayacak olan İşsizlik Sigortası Fonu kullanıldı. Yapılan tazminat ödemelerinin işverenlerden geri alınacağı düzenlendi ancak aradan geçen 6 yıla rağmen 53 milyon 684 bin 803 lira halen kendilerinden tahsil edilmedi.

İşsizlik Sigortası Fonu 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’nda işverenden bu paranın tahsil edilemediği görülürken, bu paranın işverenden yasal faizi ile tahsil edileceği not düşüldü. Öte yandan tahsil edilemeyen bu paranın Sayıştay’ın Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası Fonu 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yer almaması da dikkat çekti.

Eylem yapan Uyar Madencilik işçileri ise bugüne kadar hiçbir ücretlerini tahsil edemediler. (ANKA)