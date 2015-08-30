Soma sanıkları yargılanırken terfi almış!

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın sorumluları arasında gösterilip yargılanan TKİ Kontrol Şube Müdürlüğü’nde Başmühendis Adem Ormanoğlu ile aynı birimdeki maden mühendisi Efkan Kurt’un, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde, duruşmada bulundukları sırada, yeni görevlere terfi ettirildikleri ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Ormanoğlu, facianın yaşandığı ocağın bulunduğu bölgeden, Kurt ise Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin diğer iki maden ocağının olduğu sahadan sorumlu şube müdürü oldu. İki mühendis, faciadan sorumlulukları bulunmadıkları yönünde savunma yapmışlardı.

Soma’da geçen yıl 13 Mayıs’ta meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, ’olası kastla öldürme’, ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ’neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.

Soma davasında yargılanan 46 sanık arasında, savcının iddianamesinde, ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istediği kamu görevlisi TKİ Kontrol Şube Müdürlüğü’nde Başmühendis Adem Ormanoğlu ile aynı birimdeki maden mühendisi Efkan Kurt ta yer aldı. Ancak, sorgularında suçlamaları kabul etmeyen, kendilerinin olayla ilgili hiçbir sorumluluklarının bulunmadığını ileri süren Adem Ormanoğlu, "Sözleşmeler gereği, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., İmbat A.Ş. ile Demir Export ocaklarında denetimlerde bulunuruz. Üretime yönelik görevimiz, iş güvenliğine yönelik sorumluluk ve müdahale yetkimiz yok. Ocaklardaki ölüm olaylarına yönelik bu güne kadar bize bilgi amaçlı bile soru sorulmadı" şeklinde ifade verdi.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin, 2017 yılına kadar çıkarması gereken rezervi, facia tarihinden kısa bir sonrasında bitirecek olmasının hatırlatılması üzerine sahada halen 6 ile 7 milyon ton arasında kömür bulunduğunu söyleyen Efkan Kurt, kaza gününde de havalandırmanın yeterli olduğunu savundu. TKİ Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görev yapıp davada yargılanan diğer görevliler Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Mehmet Bayri ile birlikte hakim karşısına çıkan Başmühendis Adem Ormanoğlu ve maden mühendisi Efkan Kurt’un, sorgulandıkları günlerde, ödül gibi yeni makamlara atandıkları ortaya çıktı.

Artık ocaklardan sorumlular

Faciada kusurları olduğu için hapis cezası istenen Adem Ormanoğlu, 301 madencinin öldüğü ocağının da içinde bulunduğu Eynez kömür sahasından sorumlu TKİ Kontrol Şube Müdür Vekili yapıldı. Efkan Kurt ise, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Işıklar ve Ata Bacası Maden ocaklarını içine alan Geventepe Bölgesi TKİ Kontrol Şube Müdür vekili oldu. Adem Ormanoğlu, kazanını yaşandığı maden ocağının bundan sonraki denetiminde, TKİ adına bölgedeki en yetkili ismi oldu. Efkan Kurt da, daha önce güvensiz olduğu için üretimi durdurulan ancak sonra yeniden başlayan şirketini diğer iki madeninin denetiminrden sorumlu en yetkili kişi durumuna geldi.

Ödül gibi atamaları öğrenen madenci aileleri, karara isyan etti. Aileler, madencilerin ölümünden sorumlu tutulan kamu görevlilerinin bu şekilde ödüllendirilmesine tepki gösterdi.