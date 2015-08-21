Başmühendis Soma'da denetlediği maden ocağında bordrolu çalışıyormuş!

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın görüldüğü davada ilginç bir detay ortaya çıktı. Bağımsız olarak Soma’daki Eynez madenini denetleme görevini yürüten Ertan Ersoy'un aynı zamanda madenin sahibi firma için çalıştığı da ortaya çıktı.

DHA’dan Taylan Yıldırım’ın haberine göre; Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 8’i tutuklu 46 sanıklı davanın görülmesine, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların çapraz sorgusuna devam edildi.

Sorgusu yapılan tutuklu sanıklardan Hazırlık Başmühendisi Ertan Ersoy’un verdiği bilgiler, kendisinin hem kamu kurumu olan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) adına maaşlı çalıştığı, ’Teknik nezaretçi’ olarak şirketin eksikliklerini denetlediği, hem de üretimin ilk ayağı olan bölümün başında olduğunu ortaya çıkardı.

Çalıştığı şirketi denetlemiş

Ertan Ersoy, maaşlı olarak bordrosunu da aldığı şirketin bir elemanı olarak, aynı zamanda kamu kurumu TKİ ve MİGEM adına, yine çalıştığı ocağı denetlediği öğrenildi. Kendisi de ocakta üretimin ilk ayağı olan hazırlık bölümünün başında yer alan Ertan Ersoy’un, kamu adına, kendisinin ve maaşını aldığı şirketin hatalarını, eksikliklerini bulmaya çalışmakla görevlendirilmiş olduğu yine mahkemedeki ifadelerinde belirlendi. Görevinde bağımsız olması gereken Ertan Ersoy, ayrıca kendisi de deneticilik görevi olan Teknik Nezaretçiliğe, faciadan dolayı tutuklu bulunan İşletme Müdürü Akın Çelik’in, getirdiğini de anlattı.

Soma’da geçen yıl 13 Mayıs’ta meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, ’Olası kastla öldürme’, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ’Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, dün kaldığı yerden devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Ertan Ersoy, emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’in yanı sıra tutuksuz sanıkların bir bölümü hazır bulundu.

Ölen işçilerin az sayıdaki aileleri de, bireysel avukatların yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği ve Sosyal Haklar Derneği adına katılan avukatlarla birlikte duruşmayı takip etmek için mahkeme salonuna geldi.