Soma maden faciasının 7. yılı: Maden içinden o güne ait güvenlik kamerası görüntüleri

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2hjYHAsCQ&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e
***Bu haber ilk kez 13 Nisan 2015'te yayımlanmıştır.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti.
BBC Türkçe faciadan bir yıl sonra o günün maden içinden güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmıştı.
Eski BBC Türkçe muhabiri Rengin Arslan'ın ulaştığı görüntüler, kaza öncesinde ve sonrasında madenini dışında ve içinde yaşananları gösteriyor.
Dava iddianamesinde yer alan görüntülere dair, görüntüleri inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün şu notu da dava dosyasına girmişti:
"Tetkik konusu DVR cihazlarının sistem saatleri üzerinde yapılan detaylı incelemede,
- Soma-1 olarak adlandırılan DVR cihazının sistem saatinin gerçek zamandan 48 dakika geri olarak kayıt yaptığı,
- Soma-2 olarak adlandırılan DVR cihazının sistem saatinin gerçek zamandan 60 dakika geri olarak kayıt yaptığı belirlenmiştir."