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Soma maden faciası davasında mahkeme 'sabotaj' iddialarına itibar etmedi (3)

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ Soma'da, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, duruşma savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı

26 Mart 2018 18:46

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Soma\'da, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada, duruşma savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanıklara yönelik suçlamalarda bulunan savcı, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, oğlu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ile İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı\'nın \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca tutuksuz sanıklardan Alp Gürkan ile Mustafa Yiğit\'in de tutuklanması istendi.
33 sanık hakkında beraat kararı verilmesini isteyen savcı, aralarında Ertan Ersoy, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik ve Yasin Kurnaz\'ın da bulunduğu 11 sanık için ise \'taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan ceza verilmesini istedi. Savcı, ayrıca sanıklardan Ertan Ersoy hakkında, hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye talep etti.

Taylan YILDIRIM/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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