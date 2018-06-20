Soma maden faciası davasına devam edildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın 22\'nci duruşmasına, ikinci oturumla devam edildi. Sanıklar savunma yapmayı sürdürdü.

Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ceza davasının 22\'nci duruşmasının ikinci gününde sanıklar savunma yapmayı sürdürdü. Dün görülen ilk oturumda tutuklu sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile şirketin Genel Müdürü Ramazan Doğru\'nun savunmalarını yapmalarının ardından bugün de Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik savunma yaptı.

Şehit madenci yakınlarının fazla ilgi göstermediği duruşmada söz verilen sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik, 230 sayfalık savunmasını, slayt eşliğinde yaptı. Tutuklu sanık Çelik, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Madendeki bazı sensörlerin bozuk ve yetersiz olduğu, madendeki havalandırma sisteminin de yetersizliğiyle ilgili iddialara ilişkin teknik bir sunum yapan Çelik, bu konuda üzerine atılan suçlamaları reddetti. Çelik savunmasında ayrıca, kendisinin bile olayın nasıl geliştiğini hâlâ anlayamadığını belirtip, \"Bu işin böyle olabileceğini düşünemedik. Halen ne olduğunu bilmiyorum. Birçoğumuz öngöremedik. Halen de öngörebilmiş değiliz. Bu metan, çamur yanması veya başka bir şey olması ihtimalı olan bir yer değil. Öyle bir nokta ki, bunu çözebilmiş de değiliz. B panosu metan riski olmayan bir bölge. Kömür yangını riski veya kömür posası riski her ölçüm bölgesinde olabilecek risktir. Fakat biz buna tedbir almıyor değiliz. Alınan tedbirler var\" diye konuştu.

Çelik\'in ifadesini ardından diğer tutuklu sanıklar İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve Maden Mühendisi Ertan Ersoy\'un savunmaları alınmak üzere duruşmaya ara verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa\'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014\'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne 2 ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için \'olası kastla öldürme\' suçundan 301 kez 20- 25 yıl, \'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 zanlı için de \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 2-15 yıl hapis istendi; ancak bu kişilerden 25\'inin cezalarının, \'kusur\' durumundan dolayı 3\'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık\'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen yıl 17 Ekim\'deki bir diğer duruşmada da vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Dava açıldığında 46 olan sanık sayısı da 51\'e yükseldi.

DAVANIN TUTUKLU SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 5 kişi şöyle:

\"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.\"

Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

\"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.\"



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