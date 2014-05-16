Soma Kömür İşletmeleri: Açıklanamayan bir yangın

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. maden faciasından sonra yayınladıkları ilk açıklamada, “Ne yazık ki işletmemizde mühendislik ve teknik olarak bugüne kadar görülmeyen ve açıklanamayan yangın vuku bulmuştur" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:



"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. olarak, milletimizi ve bizi yasa boğan elim yangınla ilgili ilk andan itibaren önceliğimiz çalışanlarımızın kurtarılması olmuştur. Yangına neden olan detayların araştırılması devam ederken bir yandan da yaralılarımızın kurtarılması, çalışanlarımızın tahliyesi için tüm Türkiye ile birlikte ekiplerimiz seferber olmuştur. Bu gelişmeler yaşanırken basında yer alan spekülatif yorumlar karşısında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye bünyesinde işletilen Eyven Maden Ocağı hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. 3000 çalışanı bulunan maden ocağı 2009 yılından bu yana Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmektedir. Yer yüzey kodundan ortalama 400 metre derinliği bulunan ocakta, yüzeyden itibaren maden üretim alanına 14 derece meyilli galeri ile inilmektedir. Galerilerin toplam uzunluğu 10 kilometredir. Maden üretim alanında maden damarının eğilme ve genişlemesine göre madencilik felsefesine uygun işletme planı yapılarak üretim çalışmaları sürdürülmektedir. Çıkarılan malzemenin hızlı bir şekilde dışarı çıkarılması için bantlı sistem uygulanmaktadır. İşletmede basında yer aldığı üzere asansör bulunmamaktadır."

'İlk kez görülen bir olay'

"Maden ocağında bulunan sensörler sayesinde ocak içerisinde yaşanan ısı değişiklikleri ve zehirli gaz oranları yerüstünde bulunan mevcut sistem sayesinde ölçülmekte olup, önemli sayıda bir kadro seyyar olarak dolaşıp ölçüm yapmaktadır. Üretim ayaklarında bir ısı değişikliği cereyan etmesi halinde, bu ısınma farkı ya da karbonmonoksit gibi zehirli gazların artışı, sistem ve deneyimli ekipler tarafından anında ölçümlenir. Karbonmonoksit yer üstünden ve yer altından okunur. Mevcut karbonmonoksitin yoğun olduğu alandan üretim ayağı uzaklaştırılır. Boşaltılan ayaktan karbonmonoksit çekilerek tavanda baraj delikleri dediğimiz kanallar açılarak küllü su basılarak soğutma işlemi yapılır. İşlem tamamlandığında yangın söndürülmüş olur. Fakat yangın sırasında prosedürdeki bu işlemler gerçekleştirilememiştir. Çünkü madencilik sektöründe ilk kez görülen bir olayla karşı karşıyayız. Madencilik sektöründe madenin yapısı gereği birdenbire yüksek oranlı bir yangın söz konusu olamaz. Yangından 5 dakika önce bütün ölçüm mekanizması bütün verilerin normal şartlarda olduğunu göstermiştir. Ne yazık ki işletmemizde mühendislik ve teknik olarak bugüne kadar görülmeyen ve açıklanamayan yangın vuku bulmuştur. Her türlü emniyet tedbirinin alınmasına rağmen normal şartlardan daha hızlı bir şekilde yayılan yangının nedeni, detaylı incelemeden sonra anlaşılabilecektir."

Detaylar yarın sabah açıklanacak

"İşletmede zehirli gazlar yüzde 1 seviyesine geldiği zaman kilitlenen bir sistem bulunmaktadır. İçerideki karbonmonoksit oranı yükseldiği zaman elektrik sistemi durmuş ve jeneratörler devreye girmiştir. Maden ocağında yaşanan bu elim yangınla ilgili her türlü detayın inceleneceğinden kamuoyunun şüphesi olmamalıdır. Yangının ortaya çıkmasının pek çok nedeni olabilir. Bu detayların titizlikle incelenerek kamuoyuna duyurulması kaybettiğimiz canlara olan borcumuzdur. Canlarımızı yakan, içimizi kavuran bu acı olayla ilgili detayları yarın sabah düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile sizlerle paylaşacağız. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."