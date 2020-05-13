Soma Katliamı'nda yaşamını yitirenler Kadıköy'de anıldı: Sizin "normaliniz" Soma

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Soma Katliamı'nda yaşamını yitiren 301 madenciyi andı. Açıklamada "Sizin fıtratınız ölüm normaliniz Soma ise bizim fıtratımız direnmek normalimiz mücadeledir" denildi.

Beşiktaş iskelesi önünde düzenlenen anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu ve DİSK’e bağlı Limter-İş Genel Başkanı Kamber Saygılı'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada ilk sözü alan HDP Milletvekili Musa Piroğlu, "Dün Soma’da Ermenek’te ölümü dayatanlar, halen işçi sınıfına ölümü dayatmaya devam ediyor. Ve işçi sınıfın artık bir seçeneği kalmış durumda; ya bu barbarlığa diz çökecek ya da sosyalizm şiarıyla ayağa kalkıp, artık yeter diyecek. İşçi sınıfının bu seçenek çerçevesinde mücadelesini yükseltecek" ifadelerini kullandı.

"Soma'dan bugüne 38 Soma daha yaşandı"

Ardından Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına Kamber Saygılı konuştu. Ölümlere sebep olan patronların göstermelik soruşturmalar ve cezalar aldığını belirten Saygılı, "301 canımız katledildi ama sorumluları adeta ödüllendirildi. Yaşanan toplu cinayet ‘fıtrat' diye zihinlere kaldı. Ve sorulmayan hesabımız geçen 6 yıl boyunca yüzlerce canımıza mal oldu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Soma'dan bu yana çeşitli iş kollarında gerçekleşen iş cinayetlerinde 11 bin 400 işçi yaşamını yitirdi. Yani Soma'dan bugüne 38 Soma daha yaşandı" diye konuştu

Saygılı, salgın sürecinden bu yana madenlerde 200 işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. "Geçen sürede hiçbir şeyin değişmediğinin çarpıcı bir özeti" diyen Saygılı, şöyle devam etti:

"İşten atmaların yasaklanması adı altında ücretsiz iznin yasallaştırılması, kısa çalışma ödeneğinin gaspı, güvencesiz ve esnek çalışmanın salgın bahanesi ile genelleştirilmesi… İşsizliğin yığınlar halinde artması gibi sonuçlar salgının yarattığı yaşamsal tehdidi genelleştirmekte açlık ve sefaleti konjonktürel olmaktan çıkararak süreklileştirmektedir. Yani sermaye düzeninin işçilere ve emekçilere her durumda ölüm ve açlıktan başka bir vaadi yoktur. İşçilere açlık ve ölüm bu düzenin fıtratıdır, normalidir."

"Sizin fıtratınız ölüm, normaliniz Soma ise bizim fıtratımız direnmek, normalimiz mücadeledir" diyen Saygılı son olarak, "Tüm emekçileri ve demokrasi güçlerini Soma ve salgın süreci başta gelmek üzere tüm işçi katliamlarının hesabını sormak ve taleplerimiz için birleşmeye, kapitalizme karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.