Soma katliamı davasında tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi

13 Mayıs 2014’te, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili, 8'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın, Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dördüncü duruşması tamamlandı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddetti. Duruşma 15 Aralık'a ertelendi. Facianın yaşandığı ocaktaki bölüme bilirkişi inceleme yapıncaya kadar dokunulmamasına karar verildi.

Davayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Facia kamuoyundan düştükten sonra şimdi Soma’da baskı var, şantaj var, kirli ilişkiler var, para var, tehdit var, adaletin önüne geçmek için firmanın yaptığı her şey var" dedi. İşçilere verilecek tazminatın 24 takside bölündüğünü belirten Özel, "Önümüzdeki günlerde bilimsel makalelerde, köşe yazılarında, Soma A.Ş.’nin ileride işine yarayacak ifadeler yazılacak" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada haklarında, ’Olası kasıtla öldürme’, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ’Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 4. duruşmayla bugün devam edildi.

15 Aralık'a ertelendi

Geçen 13 Ekim’de başlayan duruşmalar, 7 gün sürdü. Mahkeme, bu süre içerisinde, faciaya tanıklık eden, U 3 bölgesindeki bantçıları, tamir tarama ekiplerini, dinamit patlatıcıları ile kül ekibini dinledi. Bu işçiler, facianın hemen öncesi ile sonrasında yaşananları anlattı. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı ile sanıkların, avukatlarının ve mağdur avukatlarının kendilerine yönelttikleri soruları cevaplandırdı.

Mahkeme heyetinin açıkladığı ara karar şöyle;

Katılma talebi olan yeni ailelerin katılması kabul edildi. Keşif talebi daha sonra değerlendirilecek.

Tutuksuz sanıkların duruşmadan bağışık tutulma talepleri raporlar geldikten sonra değerlendirilecek.

Soma Belediyesi ve eğitimlerde adı geçen diğer kurumlara işçilerin eğitim alıp almadıkları sorulacak.

Tutuklu sanıkların tahliye talebi, detaylı gerekçe belirtilerek kuvvetli suç şüphesi nedeniyle reddedildi.

Duruşma 15 Aralık tarihine ertelendi.

"7 Haziran seçimlerinden önce rüşvet gibi dağıtılan tazminatlar, 24 taksite bölündü"

Duruşmayı izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Facia kamuoyundan düştükten sonra şimdi Soma’da baskı var, şantaj var, kirli ilişkiler var, para var, tehdit var, adaletin önüne geçmek için firmanın yaptığı her şey var" dedi. Özel, sendika ve maden şirketinin, işçilerin tazminatlarını 24 taksitte ödeme konusunda anlaştıklarını, bunun kamuoyundan gizlendiğini öne sürdü.

Maden-İş Sendikası yönetiminin, işçilere ödemelerle ilgili bir protokol olmadığını, tazminatların ödenmesi için girişimlerde bulunduğunu söylediğini kaydeden Özgür Özel, şöyle dedi:

"Benim temmuz ayında 15 soruluk başvuruma verilen cevaplardan birisi çok önemli. Sendika ile şirketin, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde olduğunu ortaya koydu. Üyesi olan işçilerin haklarını savunması gereken sendikanın, ’yok’ dediği protokolü TMSF açıkladı. TMSF’den gelen yanıta göre ilk ödemesi 7 Haziran seçimlerinden önce rüşvet gibi dağıtılan tazminatların, 24 taksite bölündüğü ortaya çıktı. Bunun ilk taksitini alan işçilerin geriye kalan 23 taksiti ise ne zaman alacakları belli değil. Seçimlerin üzerinden kaç ay geçti, halen paralarını alamıyorlar. Yani şirket, 34 milyon 195 bin 720 lirayı, 23 taksitte ödeyecek ama bu taksitlerin ödemesi ne zaman belli değil."

'Şimdi Soma’da baskı var, şantaj var, kirli ilişkiler var, para var, tehdit var...'

Soma’da ilk günkü duyarlılığın kaybolması, vatandaşların ilgisini azaltmasıyla baskının başladığını söyleyen Özgür Özel, "Soma davası unutulmayacak, unutturmayacağız, unutursak yüreğimiz kurusun söylemleri, çok yankı buluyordu. Soma’da ilk günlere göre değişiklikler var. Önceleri büyük bir acı ve gözyaşı vardı. Suçluların cezalandırılmasıyla ilgili bir talep vardı. Bir daha Somaların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız söylemleri vardı" dedi. Konunun, kamuoyundan düştükten sonra her şeyin değiştiğini anlatan Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Soma’da baskı var, şantaj var, kirli ilişkiler var, para var, tehdit var, adaletin önüne geçmek için firmanın yaptığı her şey var. Mahkemede izledik, çok ciddi bir fişleme yaptılar. Televizyona konuşanları, maden şirketlerini eleştirenleri, eylemlere katılanları, oturma eylemi yapanları teker teker fişlediler. O kişileri işe almıyorlar, eğer tanıksa ’ifadeni ver gel işe başla’ diyorlar. Halen işyerinde çalışıyorsa, duruşmadan önce biri yere çekip, ’ifadeni dikkatli ver, işinden olursun’ diyorlar. Tanıklar, ifadelerini değiştirmeye, kafalarını önlerine eğip şikayetçi olmamaya başladılar."

"Önümüzdeki günlerde Soma A.Ş.'nin işine yarayacak ifadeler yazılacak"

Önümüzdeki günlerde mahkemeyi ve kamuoyunu etkilemeye yönelik bazı bilimsel makaleler ile yazıların yayımlanmasının da planlandığını içeriden duyum olarak aldığını ifade eden Özgür Özel, "Soma’da maden lobisi baskının dozunu arttırdı. Kesenin de ağzını açtı. Önümüzdeki günlerde bilimsel makalelerde, köşe yazılarında, Soma A.Ş.’nin ileride işine yarayacak ifadeler yazılacak. Bunun içeriden bilgisini adım. Maden mühendislerini mahkeme kararına rağmen içeriye sokmadılar. Suçüstü olabilir diye. Ancak içeride, yandaş olan profesörler, cirit atıyorlar. Firmayı aklayacak raporların hazırlandığını, yayınlatılmasıyla kamuoyu yaratılması, mahkemenin baskı altına alınması gündemde" dedi.