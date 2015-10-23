Soma'da 301 ölüm peşin, tazminat 24 taksitle!

301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma faciası sonrası tazminat alacak 2832 işçinin ödemelerinin nasıl yapılacağı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TMSF’den aldığı cevap yazısına göre işçilerin tazminatları 24 taksitte ödenecek. İşçilerin alacaklarının bir kısmı Haziran ayından önce ödenmiş. 34 milyon liralık ödemenin taksitlendirilmesi konusunda sendika ile Soma A.Ş. anlaşmış.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 8’i tutuklu 46 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde, görülmesine devam edildi. Duruşmayı izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Facia kamuoyundan düştükten sonra şimdi Soma’da baskı var, şantaj var, kirli ilişkiler var, para var, tehdit var, adaletin önüne geçmek için firmanın yaptığı her şey var" dedi. Özel sendika ve maden şirketinin, işçilerin tazminatlarını 24 taksitte ödeme konusunda anlaştıklarını, bunun kamuoyundan gizlendiğini öne sürdü.

Soma’da geçen yıl 13 Mayıs’ta meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, ’Olası kasıtla öldürme’, ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’, ’Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçlarından 301 kez 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 46 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Tutuksuz sanıklar hazır bulundu

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım ve Barış Gezici'nin haberinegöre, duruşmada tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Ertan Ersoy, emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’in yanı sıra tutuksuz sanıkların bir bölümü hazır bulundu. Ölen madencilerin aileleri de, ara karar duruşması için, mahkeme salonuna geldi.

Geçen 13 Ekim’de başlayan duruşmalar, 7 gün sürdü. Mahkeme, bu süre içerisinde, faciaya tanıklık eden, U 3 bölgesindeki bantçıları, tamir tarama ekiplerini, dinamit patlatıcıları ile kül ekibini dinledi. Bu işçiler, facianın hemen öncesi ile sonrasında yaşananları anlattı. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı ile sanıkların, avukatlarının ve mağdur avukatlarının kendilerine yönelttikleri soruları cevaplandırdı.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu, 8 sanığın tutukluklarının devam edip etmeyeceğine karar verilecek bugünkü duruşmayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de izledi. Bir süre duruşma salonunda kalan Özel daha sonra dışarıya çıkıp bazı açıklamalar yaptı. Özgür Özel, işten çıkartılan 2 bin 832 işçinin tazminatlarının ödenmesi konusunda bir belgeyi de paylaştı. İşçilerin alacaklarıyla ilgili hem sendika hem de Enerji Bakanlığı nezdinde araştırma yaptığını söyleyen Özgür Özel, buralardan yanıt alamayınca bilgi edinme hakkı çerçevesinde TMSF’ye başvurduğunu, gelen cevapla da bazı ilişkilerin ve pazarlıkların ortaya çıktığını anlattı.

Maden- İş Sendikası yönetiminin, işçilere ödemelerle ilgili bir protokol olmadığını, tazminatların ödenmesi için girişimlerde bulunduğunu söylediğini kaydeden Özgür Özel, şöyle dedi:

"Benim temmuz ayında 15 soruluk başvuruma verilen cevaplardan birisi çok önemli. Sendika ile şirketin, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde olduğunu ortaya koydu. Üyesi olan işçilerin haklarını savunması gereken sendikanın, ’yok’ dediği protokolü TMSF açıkladı. TMSF’den gelen yanıta göre ilk ödemesi 7 Haziran seçimlerinden önce rüşvet gibi dağıtılan tazminatların, 24 taksite bölündüğü ortaya çıktı. Bunun ilk taksitini alan işçilerin geriye kalan 23 taksiti ise ne zaman alacakları belli değil. Seçimlerin üzerinden kaç ay geçti, halen paralarını alamıyorlar. Yani şirket, 34 milyon 195 bin 720 lirayı, 23 taksitte ödeyecek ama bu taksitlerin ödemesi ne zaman belli değil."

Artık baskı var

Soma’da ilk günkü duyarlılığın kaybolması, vatandaşların ilgisini azaltmasıyla baskının başladığını söyleyen Özgür Özel, "Soma davası unutulmayacak, unutturmayacağız, unutursak yüreğimiz kurusun söylemleri, çok yankı buluyordu. Soma’da ilk günlere göre değişiklikler var. Önceleri büyük bir acı ve gözyaşı vardı. Suçluların cezalandırılmasıyla ilgili bir talep vardı. Bir daha Somaların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız söylemleri vardı" dedi. Konunun, kamuoyundan düştükten sonra her şeyin değiştiğini anlatan Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Soma’da baskı var, şantaj var, kirli ilişkiler var, para var, tehdit var, adaletin önüne geçmek için firmanın yaptığı her şey var. Mahkemede izledik, çok ciddi bir fişleme yaptılar. Televizyona konuşanları, maden şirketlerini eleştirenleri, eylemlere katılanları, oturma eylemi yapanları teker teker fişlediler. O kişileri işe almıyorlar, eğer tanıksa ’ifadeni ver gel işe başla’ diyorlar. Halen işyerinde çalışıyorsa, duruşmadan önce biri yere çekip, ’ifadeni dikkatli ver, işinden olursun’ diyorlar. Tanıklar, ifadelerini değiştirmeye, kafalarını önlerine eğip şikayetçi olmamaya başladılar."

Önümüzdeki günlerde mahkemeyi ve kamuoyunu etkilemeye yönelik bazı bilimsel makaleler ile yazıların yayımlanmasının da planlandığını içeriden duyum olarak aldığını ifade eden Özgür Özel, "Soma’da maden lobisi baskının dozunu arttırdı. Kesenin de ağzını açtı. Önümüzdeki günlerde bilimsel makalelerde, köşe yazılarında, Soma A.Ş.’nin ileride işine yaracak ifadeler yazılacak. Bunun içeriden bilgisini adım. Maden mühendislerini mahkeme kararına rağmen içeriye sokmadılar. Suçüstü olabilir diye. Ancak içeride, yandaş olan profesörler, cirit atıyorlar. Firmayı aklayacak raporların hazırlandığını, yayınlatılmasıyla kamuoyu yaratılması, mahkemenin baskı altına alınması gündemde" dedi.