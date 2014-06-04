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Yaşam

Soma için toplanan paralar çalındı!

Kayıtları inceleyen polis, yardım kutusunu çalarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

04 Haziran 2014 11:41

Ataşehir'de fatura ödeme noktasına gelen 2 kadın, Soma'daki faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine gönderilmek için para toplanan bağış kutusunu çaldı.

Olay, bir hafta önce Ataşehir'de bulunan bir fatura ödeme merkezinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kadın, fatura ödeme merkezine gelerek su faturası borcunun fazla olduğu bahanesiyle veznede bulunan görevliyi bir süre oyaladı. Bu sırada işyerine 2 müşteri daha girdi. Bir yandan şüpheli kadına bilgi veren görevli, bir yandan da diğer müşterilerin işlemleriyle ilgilendi. Bu anı fırsat bilen kadınlardan biri de, yardım kutusunu eline aldı. Oldukça soğukkanlı davranan 2 şüpheli, daha sonra içinde para bulunan yardım kutusuyla birlikte ödeme noktasından ayrıldı. 


Polis kadınları arıyor


Yardım kutusunun yerinde olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası kaydına baktıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek kayıtları inceleyen polis, yardım kutusunu çalarak kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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