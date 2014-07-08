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Soma için 42 milyon lira

Soma faciası sonrası başlatılan yardım kampasıında toplanan bağışın ulaştığı rakam açıklandı

08 Temmuz 2014 09:24

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Soma'da meydana gelen maden faciasının ardından açılan hesaplara 42 milyon 180 bin TL yardım yapıldığını açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, AFAD'ın açtığı Soma Kampanyası hesaplarında 800 bin TL'si 1866'ya 'SOMA' yazılarak gönderilen kısa mesaj numarasında, 41 milyon 380 bin TL'si ise doğrudan banka hesaplarında olmak üzere 7 Temmuz tarihi itibariyle 42 milyon 180 bin TL'lik destek biriktiği belirtildi.

Açıklamada, toplanan tutarının tamamının kampanyanın bitmesinin ardından kazadan etkilenen ailelere iletileceği kaydedildi. AFAD'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Soma Kampanyası'nda toplanan miktarın tamamı, kampanyanın sona ermesiyle birlikte, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve madende çalışanlara ulaştırılacaktır.

Destek olmak isteyen vatandaşlarımız, telefonlarının kısa mesaj metin bölümüne 'SOMA' yazıp 1866'ya göndererek 5 TL, banka hesap numaralarına yatıracakları tutarlar ile de diledikleri kadar katkıda bulunabilirler.

Kısa mesaj numarasında ve doğrudan banka hesaplarında toplanan tutarın bütünü, kampanyanın tamamlanmasıyla birlikte, kazadan etkilenen ailelere gidecektir. 1866 AFAD kısa mesaj numarası, Başbakanlık tarafından resmi gazetede yayımlanan genelge ile açılan insani yardım kampanyalarına tahsis edilerek kullanılmaktadır."

 

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