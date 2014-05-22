'Soma Holding'in basın toplantısının raydan çıkma nedeni PR şirketidir'

Meslek kuruluşları, 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağının sahibi Soma Holding'in PR şirketi Accord ve yöneticisi Sema Demiral'a, işletme yöneticilerinin basın toplantısındaki tutumu ve gazetecilere yönelik çıkışları nedeniyle meslek kuruluşlarından da tepki geldi.

Soma’daki maden faciasının üzerinden 3 gün geçtikten sonra, madeni işleten şirketin yetkilileri bir basın toplantısı düzenlemiş, bu toplantıda, gazetecilerle Soma Holding’in halkla ilişkiler (PR) faaliyetlerini yürüten şirketin yetkilisi arasında gerginlik yaşanmıştı. Toplantı sırasında Accord PR ajansının sahibi Sema Demiral’ın gazetecilere yönelik sert uslubu eleştirilere neden olmuştu. Konuya ilişkin bir açıklama yapan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Sema Demiral'ın tavrına tepki gösterdi.

İDA tarafından yapılan açıklamada “Düzenlenen basın toplantısının tam anlamı ile raydan çıkmasında birinci dereceden sorumlu Soma Holding’in PR şirketidir. İletişim danışmanı veya basın ve halkla ilişkiler şirketinin böylesine büyük bir kriz ortamında, soğukkanlılığını kaybedip, “müşterisi” ile gazeteciler arasında koruması gereken mesafeyi bir kenara koyup, azarlar bir üslup ile gazetecileri yönlendirmeye çalışması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı. İDA'nın açıklaması şöyle:

"Soma’da hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyor ve ailelerine, tüm yakınlarına sabırlar diliyoruz. TümTürkiye ’nin başı sağ olsun.

Toplumumuz, Soma’da yaşanan büyük insani felaketin yarattığı bu derin acı ile sarsılırken bir yandan da orada tam olarak neler yaşandı, bu elim kazanın sorumluları kimlerdir sorularının cevabını arıyor.

Bu arayışa bir nebzede olsa merhem olabilecek ilk adım Soma Holding yetkililerinin basın mensupları aracılığı ile tüm toplumun cevabını aradığı sorulara kendi açıklamalarını getirmeleriydi.

Gecikerek de olsa, bu adım 16 Mayıs günü düzenlenen bir basın toplantısı ile atıldı. Ne var ki, bu toplantıda yaşanan tam anlamı ile bir iletişim kaosu oldu. Bu talihsiz durum neticesinde, iletişim danışmanlığı mesleği hiçbir biçimde hak etmediği olumsuz bir algı ile karşı karşıya kaldı.

Basın ve halkla ilişkiler sektöründe çalışan genç yaşlı her seviyeden meslektaşımızın bu durum karşısında duyduğu infial hislerine tercüman olmak amacı ile bir açıklama yapmak kaçınılmaz oldu.

Düzenlenen basın toplantısının tam anlamı ile raydan çıkmasında birinci dereceden sorumlu Soma Holding’in PR şirketidir. Kamuoyunu bilgilendirmek için orada bulunan onlarca gazetecinin bazı sorularının yaşanan acının büyüklüğüne bağlı olarak doğrudan bir hayli suçlayıcı bir üslup içermesi bu gerçeği değiştirmiyor.

İletişim danışmanı veya basın ve halkla ilişkiler şirketinin böylesine büyük bir kriz ortamında, soğukkanlılığını kaybedip, “müşterisi” ile gazeteciler arasında koruması gereken mesafeyi bir kenara koyup, azarlar bir üslup ile gazetecileri yönlendirmeye çalışması kabul edilemez bir durumdur.

Kriz iletişiminde, iletişim danışmanının birinci görevi doğru ve nesnel bir hasar tespitinden sonra, hizmet verdiği kurumun sözcülerini başta gazeteciler olmak üzere tüm paydaşlarından gelebilecek her türlü soruya karşı açık ve net bilgiler verebilecek biçimde hazırlamaktır.

İkinci önemli görevi ise, kriz ortamında basın ile buluşmanın fiziki koşullarını, teknik altyapısını, bu buluşmayı kolaylaştırabilecek biçimde organize etmektir.

Soma Holding yetkilileri ile düzenlenen basın toplantısında bu görevlerin hiç birinin hakkı ile yerine getirilmediği görülmektedir. Onun yerine, fevri ve gergin çıkışlarla basın toplantısının tam anlamı ile bir iletişim kaosuna dönüşmesine zemin hazırlanmıştır.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) olarak Soma Holding yetkilileri ile düzenlenen basın toplantısında ortaya çıkan bu talihsiz resimden büyük üzüntü duyuyoruz.

İletişim danışmanlığı mesleğinin temel misyonu kurumlar, kuruluşlar ve markalar ile kamuoyu, kitle iletişim araçları ve toplum arasında şeffaf, bilgilendirme odaklı ve her iki tarafın yararlarını gözeten iletişim ortamları ve imkânları yaratmaktır."