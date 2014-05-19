'Soma Holding, TÜRGEV'e yardım yaptı mı?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a "Alp Gürkan'ın sahibi olduğu Soma Holding bünyesindeki Tilaga İnşaat AŞ'nin İstanbul Maslak (Spine Tower) ve Kartal'daki (AVM'li gökdelen) inşaat projelerinde bazı üst düzey AKP'lilere hisse verildiği ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yöneticisi olduğu TÜRGEV adlı vakfa bağış yaptığı iddiası doğru mudur?" diye sordu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Arınç'a yönelttiği sorular şöyle:

"Soma Kömür İşletmeleri AŞ unvanlı şirketin bağlı olduğu Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan 'ın 2013 yılında TÜRGEV adlı vakfa bağış yaptığı iddiası doğru mudur?

Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan tarafından son beş yılda TÜRGEV Vakfı'na Temmuz 2012 den önce de İSEGEV adlı vakfa herhangi bir para bağışı yapılmışsa yapılan nakdi bağışların toplam tutarı ne kadardır?

Alp Gürkan'ın sahibi olduğu veya hissesinin bulunduğu şirketlerin İstanbul'daki tüm inşaat projeleri hangileridir?

Alp Gürkan'ın sahibi olduğu veya hissesinin bulunduğu şirketlere satılan veya kiralanan Hazine arazileri bulunmaktaysa söz konusu Hazine arazilerinin yerleşkeleri ve miktarları nelerdir?

Alp Gürkan'ın sahibi olduğu Soma Holding bünyesindeki Tilaga İnşaat AŞ'nin İstanbul Maslak (Spine Tower) ve Kartal daki (AVM'li gökdelen ) inşaat projelerinde bazı üst düzey AKP'lilere hisse verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğruysa bedava hisse verilen AKP'liler kimlerdir?

Soma Holding'in İstanbul Maslak'ta inşa ettiği Spine Towe'e ait internet sitesinin (www.spine-tower.com) 13 Mayıs 2014 tarihinden itibaren kapatılmasının nedeni nedir?

Şirket yetkilileri 13 Mayıs Soma ma

den felaketinin ardından Spine Tower'in Soma Holding'e ait olmadığı yalanını neden söylemişlerdir?

Soma Holding'e son 5 yıllık sürede verilen tüm devlet teşvikleri nelerdir?

Soma Holding'in son beş yılda kamu bankalarından kullandığı kredilerin tutarları ve kredi faiz oranları nelerdir?

Soma Holding'in son beş yılda uzlaşma ile affa uğrayan vergi borçları bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa toplam tutarı ne kadardır?

Soma'daki madende yaşanan felaketin trafo yangınından kaynaklandığı açıklamasının hükümet tarafından şirketin 140 milyon TL tutarında tazminat ödemekten kurtarılması için ortaya atılan bir manipülasyon olduğu iddiası doğru mudur?"

