Soma faciasında yakınlarını kaybedenlerden 8 yıldır süren tazminat davalarına tepki: Neden bize böyle bir süreç yaşatıyorlar!

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında acılar bir türlü dinmezken, evlatlarını, eşlerini ve babalarını kaybedenler sekiz yıldır tazminat davalarının bitmesini bekliyor. Aileler, “Neden bize böyle bir süreç yaşatıyorlar” diye sitem etti.

Yerel mahkeme anne ve babalara 100 bin, kardeşlere 40 bin TL tazminat hükmetmesine rağmen dosya onay için iki yıldır istinaf mahkemesinde. Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, şehit madenci babası Muzaffer Kandemir, iki torunu ile zor durumda olduğunu söyledi. Kandemir, “Evladım öldükten sonra anneleri iki torumu bırakıp gitti. Torunlarıma bakamıyorum. Sekiz yıldır mağduruz. Oğlumuzu kaybettiğimize mi yanayım yoksa hukuksuzluğa mı? Yerel mahkeme karar vermesine rağmen inatla iki yıldır bekletiyorlar” ifadelerini kullandı.

10 yıllı maden işçisi eşi Gaffur Şen’i toprağa veren bir çocuk annesi Havva Şen, “Eşim öldükten sonra kızımla yaşıyorum. İki bin lira emekli maaşı alıyorum. Eşimizi kaybettik. O tazminat bize bir katkı sağlamayacak. Zor durumdayız. Sekiz yıldır mahkemenin kararını bekliyoruz. Neden uzatıyorlar anlamıyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Eşim madende öldü. Onlar eşimi geri versin paraları ona kalsın. Neden bize böyle bir süreç yaşatıyorlar” ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki oğlunu kaybeden baba Cemal Yıldız ise ‘Evlatlarımız toprağın altında kalarak öldü. Devlet zaten suçluları cezalandırmadı. Biz acımızla baş başa kalırken bir de yıllardır verecekleri tazminat için bize bekletiyorlar. Hakkımız olanı istiyoruz” dedi.