Soma faciasına Türkiye genelinde protesto



Ankara

Kızılay Güvenpark'ta toplanan ve "İşte cinayet", "Kaza değil iş cinayeti", "İş kazası değil, işçi cinayeti" yazılı dövizler taşıyan grup, hükümet aleyhine sloganlar atarak Olgunlar Caddesi'ndeki Madenci Anıtı'na yürüdü.

Daha sonra göstericilerin bir bölümü Meclis yönüne doğru yürüyüşe geçti. Polisin grubun yürümesine izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada bazı göstericilerin polise havai fişek attığı görüldü. Polis de göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ara sokaklarda barikatlar oluşturup trafiği durduran protestocular, polise taş ve havai fişek atmayı sürdürdü. Polis de göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında eylemcilerin yanı sıra çevredeki çok sayıda kişi de gazdan etkilendi. 112 ekipleri, müdahaleden etkilenenleri hastanelere taşıdı.

Göstericilerin attığı havai fişeğin yüzüne isabet etmesi sonucu bir polisin yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişi ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul

İstanbul'da Tünel'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen göstericilere, polisin uyarılarına taş, bilye ve şişelerle karşılık vermeleri üzerine, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Polis ile göstericiler arasındaki kovalamaca, ara sokaklarda devam etti. Polisin 39 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Bu arada, Kadıköy Kilise Meydanı ve Altıyol Boğa Heykeli önünde toplanan gruplar da Soma faciayı protesto etti.

İzmir

İzmir'de Basmane Meydanı'nda toplanan protestocu grup, Konak Meydanı girişine kadar yürüdü. Saat kulesinin olduğu meydana girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Uyarılara rağmen bekleyişini sürdüren ve polise yumurta, parke taşı gibi yabancı maddeler atan gruba basınçlı su ve biber gazıyla müdahale edildi. Olaylar sırasında bir polis memuru ve bazı göstericiler hafif yaralandı.

Soma

Soma'da, Nazım Usluoğlu Caddesi'nde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan grup, camları kırıp, içeride bulunan koltuklara zarar verdi. Polisin uyarısına karşın dağılmamakta ısrar edip, eylemini sürdüren gruba müdahale edildi. Parti yöneticilerinin araçlarına ve binaya zarar veren 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli

Kocaeli'de faciayı protesto için toplanan gruba polis müdahale etti. Grup, hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine slogan attı. Grup, uyarılara rağmen polise havai fişek ve taşla saldırınca eylemcilerin üzerine TOMA'yla tazyikli su sıkıldı. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken, diğer protestocular çevreye dağıldı. Atatürk Bulvarı'na giren bazı eylemciler, buradaki çöp konteynerlerini devirip, ateşe verdi.

Bursa

Bursa'da, faciayı protesto eden grup ile polis arasında arbede yaşandı. Merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahfel önünde toplanan grup, sloganlar atarak Heykel Atatürk Anıtı'na yürüdü. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi. Çıkan arbedede güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti, TOMA'lar da tazyikli su sıktı. Yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Eskişehir

Eskişehir'deki protesto sırasında resmi ve özel bankalara zarar veren gruba polis müdahale etti. Barikatları ateşe veren grup, polise taş, şişe ve havai fişekle saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, TOMA'dan tazyikli su sıkıldı.

Karabük

KESK Karabük Şubeler Platformu üyeleri ile üniversite öğrencileri, Soma faciasını protesto etti. İşçi Anıtı önünde toplanan grup, ölen işçiler için saygı duruşunda bulundu. KESK Karabük Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Cevat Soylu, basın açıklamasında, bir avuç kömür için bir ömür veren maden işçilerini saygı ile andıklarını söyledi.