Soma faciası davasında sanık avukatlarının 'reddi hâkim' talebi reddedildi

Manisa Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada sanık avukatları, mahkeme başkanı hakkında taraflı davrandığı iddiasıyla "reddi hâkim" talebinde bulundu.Talep, reddedildi. Soma davası yarına ertelendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın on birinci duruşması başladı.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada, sanık avukatlarından Kadir Çekin ile Abdurrahim Gök, Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı hakkında "reddi hakim" talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Ballı'nın, davanın başından bu yana sanıkların ve avukatlarının aleyhinde taraflı yaklaşım, eylem ve tutumlarda bulunduğu öne süren Çekin, "reddi hakim" dilekçesini mahkeme heyetine sundu. Çekin, heyetin davadan çekilmesini talep etti.



Sanık avukatlarının talebi salondaki işçi ailelerinin tepkisine neden oldu.



Talebin yargılama sürecini uzatmaya yönelik bir tutum olduğunu süren işçi aileleri, "Duruşmayı siz geçin yönetin", "Bizi yargılayın, hapsedin" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.



Dilekçeyi okuyan Mahkeme Başkanı Ballı, "reddi hakim" talebini görüşmek üzere duruşmaya ara verdi.



Mahkeme Heyeti adına açıklama yapan Aytaç Ballı, reddi hakim talebini reddettiklerini, duruşmaya devam edeceklerini ancak sanık avukatlarının istemeleri halinde Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'ne reddi hakim talebi itirazında bulunabileceklerini ifade etti.

Duruşma öncesi, İstasyon mevkisinde toplanan madencilerin yakınları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, pankart ve dövizlerle slogan atarak duruşmanın yapılacağı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine yürüdü. Grup, üst aramasından geçirildikten sonra duruşma salonuna alındı.



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta, 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sularında başlayan yangında, 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda yargılanmalarına tutuksuz devam edilmesine karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ise 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.