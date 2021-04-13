Soma faciası davasında ailelerden sanıklara tepki gösterdi, salonda gerginlik yaşandı

Manisa’nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’nun yeniden yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda hazır bulunan aileler, sanıkların SEGBİS ile duruşmaya katılmasına tepki gösterdi, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Aksihar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yaşamını madencilerin aileleri, yakınları ve avukatları yer alırken, tutuksuz sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, duruşma geçmişini okuduktan sonra, ölen madencilerin yakınlarının avukatları sanıkların SEGBİS ile bağlanmasına tepki gösterdi. Madencilerin duruşmayı izleyen aileleri de bulundukları yerden bu karara alkışla tepki gösterirken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Can Gürkan: Beraatimi talep ediyorum

Mahkeme başkanı, ilk sözü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a verdi. Meydana gelen olay sebebiyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Gürkan, "Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Avukat Atalay: Bu kararı tanımıyoruz

Gürkan’ın konuşması sırasında izleyiciler bir kez daha tepki gösterdi ve salonda tartışma yaşandı. Gürkan’ın avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Yaşamını yitiren madencilerin avukatlarından Can Atalay, Yargıtay 12’nci Dairesi’nin davanın yeniden görülmesi için verdiği kararı eleştirdi. Atalay, “Bu kararı tanımıyoruz. Biz, sanıklara olası kasttan ceza verilmesini istiyoruz" dedi. Duruşma sürüyor. (DHA)