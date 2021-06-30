Soma Devlet Hastanesi'nin kanalizasyon siteminin Bakırçay Nehri’ne bağlandığı ortaya çıktı

Dört sen önce hizmete giren Soma Devlet Hastanesi kanalizasyon sisteminin, Bakırçay Nehri’ne bağlandığı ortaya çıktı. Hastanenin tıbbi atıklarının da kirlettiği nehirde balık ölümleri görülüyordu.

24 Şubat 2017 günü hizmete giren Yeni Soma Devlet Hastanesi kanalizasyon sisteminin Bakırçay Nehri'ne bağlandığı saptandı. Olay Avukat Yüksel Atıcı'nın tespiti ve yazdığı dilekçe ile ortaya çıktı.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, dilekçeye verdiği yanıtta, kanalizasyonun nehre akıtıldığını doğruladı. Yüksel Atıcı yaşananları şöyle anlattı:

"Teknik yetersizlikten dolayı kanalizasyon atık su arıtma tesisine bağlanamadı"

"Bakırçay Nehri'nin kenarında benim de zeytin tarlalarım bulunuyor. Bir gece yarısı tarlama iş makinelerinin girdiğini gördüm. Çok şaşırdım. Kanal açıp, kanalizasyon boruları döşediklerini gördüm. Orada bulunan müteahhit firmanın şantiye şefine, “300 metre ileride atık su arıtma tesisi var, niçin oraya bağlamıyorsunuz” diye sordum. Orası henüz tam kapasite ile faaliyete geçmedi, geçici olarak kanalizasyonu nehre boşaltacağız” dedi.

Benim tarlama herhangi bir izin almadan veya kamulaştırma yapmadan girerek bu işlemi yapmaları hukuka aykırı. Ben tarlama müdahaleyi sorun etmedim, dava açmadım ama çevre ve halk sağlığının daha önemli olduğunu düşünerek harekete geçtim.

Devlet hastanesi yetkilisini aradım, kanalizasyon atıklarının nereye gittiğini bilmediğini söyledi. MASKİ yetkilisini aradım, bilmediğini söyledi. Soma İlçe Sağlık Müdürü'nü aradım, o da bilmediğini söyledi.

2 Aralık 2020'de Soma Kaymakamlığı'na dilekçe yazdım. 12 Ocak 2021'de dilekçeme MASKİ tarafından yanıt verildi. Teknik yetersizlikten dolayı kanalizasyonun atık su arıtma tesisine bağlanamadığı ifade edilerek, nehre akıtıldığı doğrulandı."

"Halk sağlığı büyük tehlike altında"

CHP Soma İlçe Başkanlığı, basın açıklaması yaparak, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, “Çevre faciasının düzeltilmesi için hiçbir çaba harcanmadığını üzülerek öğrendik” dedi, tıbbi atıkların da kanalizasyon marifeti ile nehre karıştığını öne sürdü.

Binlerce çiftçinin nehri tarımsal sulamada kullandığını vurgulayan Elbinsoy, halk sağlığının büyük tehlike altında olduğunu açıkladı. Elbinsoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve MASKİ yönetimine, “Soma Devlet Hastanesi'nin mevcut kanalizasyon sistemi projeye uygun mudur” diye sordu.

Elbinsoy, “Hastanenin kanalizasyon sistemi tamamlanmadan kabulü ve açılışı nasıl gerçekleştirilmiştir? Mevcut durum bilindiği halde neden tedbir alınmamıştır? Kusuru olan yetkililer hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır” sorularını yöneltti. CHP Soma İlçe Başkanı; hastane atıklarının Bakırçay'a boşaltılmasının derhal önüne geçilmesi için belediyenin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nı da göreve davet etti.

Balıkesir'in güneyindeki Ömer Dağı'ndan doğan, Manisa Kırkağaç'ın yakınından ilerleyerek Yunt Dağı ve Madra Dağı arasından geçen, Bergama'nın ardından Çandarlı Körfezi'nde dökülen 129 kilometre uzunluğundaki Bakırçay Nehri'nde bir süredir balık ölümleri görülüyordu.

Açılışını Erdoğan yapmıştı

Yeni Soma Devlet Hastanesi'nin yapımına 2011 yılında başlandı. Proje tutarı 56 milyon liraydı. 2013'te bitirilmesi gerekiyordu. Dört yıl gecikmeyle tamamlandı. Oraka Grup tarafından inşa edilen hastanenin yapımı için başlangıçta belirlenen ihale bedeline ne kadar ek ödeme yapıldığı açıklanmadı. Hastane, 2017 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreni ile faaliyete girdi.