Soma davasını takip eden ÇHD'li avukatlara polis baskını

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) İzmir Şubesinden avukatlara bu sabah polis baskını düzenlendi. Altı avukat gözaltına alınırken bir avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı, avukat Gökmen Yeşil, operasyona maruz kalan avukatların özellikle Soma davasını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bianet'te yer alan habere göre Yeşil, saat 11.50 itibariyle ev ve ofis aramalarının devam ettiğini belirtti. Avukatlara yöneltilen suçlamaya gerekçe olarak sosyal medya paylaşımları gösterilirken, suçlama olarak da “örgüt propagandası” yöneltildi.

Gözaltına alınan avukatlar şöyle: Nergiz Tuba Aslan, Şule Arslan Hızal, Yemen Cankan, Emel Diril, Dinçer Çalım, Bahattin Özdemir.

Avukat Alihan Pilaf hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

"İnternet tespit tutanakları..."

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre, soruşturmayla ilgili kısıtlama kararı var.

Hakimlik kararında, “internet tespit tutanakları, araştırma tutanakları, resmi birimlerin resmi yazışmaları gibi somut delillerle teferruatlı açıklandığı üzere Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) ve Türkiye Emekçi Komünist Partisi/Leninist (TKEP/L) propagandasına ilişkin…” ifadesi yer alıyor.

"Soma davasını takip ediyorlardı"

Avukat Yeşil, şunları kaydetti:

“Son duruşmada heyet değişti ve tahliye çıkmıştı. ÇHD İzmir’den avukatlar da tahliye talep eden savcı hakkında suç duyurusu yaptı, ayrıca mahkemeye heyetiyle ilgili de iki gün önce reddi hakim talebinde bulunmuştu.”

ÇHD İzmir Şubesi de Twitter hesabından ,“İzmir'de avukat arkadaşlarımızın ev ve büroları basıldı bu sabah. Yine söylüyoruz Nuriye ve Semih’in, tüm yoksulların avukatıyız. Buradayız!” açıklamasını yaptı.

Dernek kapatıldı, 17 avukat tutuklu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), OHAL kapsamındaki 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 22 Kasım 2016’da kapatılan 375 dernek ve 9 basın yayın kuruluşu arasındaydı.

Derneğin İstanbul ve Ankara şubeleri ile Halkın Hukuk Bürosundan olan 14 avukat da, avukatlıklarını yaptıkları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın duruşmasından bir gün önce tutuklanmıştı.

Avukatlar Didem Baydar, Şükriye Erden, Ayşegül Çağatay, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal, Zehra Özdemir, Yağmur Ereren, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Behiç Aşçı, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz 21 Eylül’den beri tutuklu. Ayrıca bir stajyer avukat da tutuklu.

Önceki gün de Ezilenlerin Hukuk Bürosundan avukatlar Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar, takip ettikleri Suruç davasının duruşması öncesinde tutuklandı.