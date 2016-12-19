Soma davasında patron Alp Gürkan beklenecek

Manisa Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamına ilişkin davaya bugün devam ediliyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada, sanıklar ile sanık avukatlarının ek bilirkişi raporuna dair beyanları alınacak.



Soma davasının geçen pazartesi günü görülen 13’üncü duruşmasında ek bilirkişi raporu okunmuş, mağdur avukatlarının rapora ilişkin beyanları alınmıştı. Söz konusu raporda “bilirkişi heyetinin ana raporda ortaya koyduğu değerlendirmeleri veya kanaatleri değiştirmesini gerektirecek yeni bir bilgi ya da belgenin bulunmadığı, dolayısıyla heyetin daha önce olayın ortaya çıkışı ve bilinen sonuçlarını doğuran değerlendirme ve kanaatlerini aynen muhafaza ettiği” belirtilmiş, ana rapordaki değerlendirmeler tekrar edilmişti. Mağdur avukatları da, raporun sanıkların kusurunu net şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekerek, katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini vurgulamıştı. Dava, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) oluşan arızanın giderilememesi nedeniyle bugüne (19 Aralık) ertelenmişti.

İki dosyanın birleşmesi bekleniyor

Mağdur işçi yakınlarının avukatlarından Evren İşler’in verdiği bilgilere göre, bugün görülecek duruşmada sanık avukatları ek bilirkişi raporuna dair görüşlerini sunacak. Duruşmanın bir günde tamamlanması bekleniyor.

Davada gelinen aşamayı değerlendiren İşler, şunları söyledi: “Biliyorsunuz, Soma A.Ş. patronu Alp Gürkan ve 4 yönetim kurulu üyesi hakkında da dava açıldı. Bu dava açılmasa artık dosyada sona gelinmişti. Şimdi o dosyanın bu dosyayla birleşmesi gündemde. Alp Gürkan bu açılan dava kapsamında 26 Aralık’ta İstanbul’da talimatla ifade verecek. Böylece talimatla alınan ifadeler tamamlanmış olacak ve duruşma tarihi verilecek. Tahminen yeni yıl itibariyle dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verilecek. Soma’daki mahkeme de dosyaların birleştirilmesi sürecini bekleyecek, bu dosyada başka yapılacak iş kalmadı.”

"Somalı aileler Şirvanlı ailelere iyi geldi"

Sosyal Haklar Derneği (SHD) ve Soma Şehit Madenci Aileleri geçen hafta Siirt Şirvan’a giderek, Madenköy Bakır Madeni’nde yaşanan katliamda can veren işçilerin ailelerini ziyaret etmişti. Ziyarete katılanlar arasında yer alan Av. Evren İşler, izlenimlerini şu sözlerle aktardı: “Somalı ailelerin dayanışması, Şirvan’daki ailelere çok iyi geldi. Somalı aileler ‘Acınız acımızdır’ dediler. Biz de Soma’yla ilgili deneyimlerimizi aktardık. Şirvan’da taziye yeni bitti, aileler daha kendi aralarında hiç bir araya gelmemişler. Ama mücadele etmek isteyen aileler var, henüz çok yeni olmasına karşın ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Bizler de isterlerse her zaman yanlarında olacağımızı ifade ettik.”