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Yaşam

Soma davasında kritik duruşma bugün

Duruşmaya en az 150 şikâyetçi ailenin katılması bekleniyor

22 Ocak 2017 22:06

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamına ilişkin Akhisar Ağız Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15'inci duruşması bugün görülecek. Birleştirilen davanın ilk oturumu olma özelliği de taşıyan duruşmada ailelerin avukatları davaya ilişkin esas hakkındaki görüşlerini ve talep ettikleri cezaları açıklayacak. Duruşmanın hafta boyu sürmesi bekleniyor.

Ailelerin avukatlarından Sercan Aran, davada çok önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Aran, “Avukatlar olarak esasa ilişkin beyanımızı sunacağız. Sanıkların genel sorumluluğu, hangi suçtan dolayı niçin cezalandırılmaları gerektiğini tek tek açıklayıp görüşlerimizi sunacağız. Mahkeme iki haftalık bir duruşma periyodu koymuş. İki hafta sürmez belki ama en az bir hafta sürecek gibi görünüyor” dedi. 

Pazartesi günü başlayacak olan ilk oturumda öncelikle sanık tarafının bilirkişi raporuna olan itirazları dinlenecek. Ardından, birleştirilen Alp Gürkan ve 4 şirket yöneticisi davasından savunma yapmak isteyen sanıklar var ise dinlenecek. Mahkeme işleyişine dair diğer usul işlemlerinin ardından ise şikayetçi olan ailelerin avukatlarına söz verilecek.

Duruşmaya katılım çağrısı

Tutuklu bulunan 6 sanık ile tutuklu iken tahliye edilen iki sanık hakkında “olası kasıt”tan ceza istenirken, Alp Gürkan ve diğer 4 yöneticisi için “bilinçli taksir”den yani daha alt düzeyden ceza isteniyor. Bu konu hakkında Aran, “Alp Gürkan ve diğer 4 şirket yöneticisi iş güvenliğinden sorumlu mühendislerle aynı kefeye konulmuş durumda. Ama  konum ve yapı itibariyle Alp Gürkan’ın ya da Mustafa Yiğit’in, Can Gürkan’dan bir farkı yok. Ya da Haluk Evinç’in Akın Çelik’ten herhangi bir farkı yok” dedi. Aran son olarak davada son aşamalara gelindiğine vurgu yaparak katılım önemli olduğunu belirtti.

"En az 150 şikayetçi ailenin katılması bekleniyor"

Bugünkü duruşmaya en az 150 şikayetçi ailenin katılması bekleniyor. Açılan bu ceza davasının bin kişinin üzerinde tarafı bulunuyor. 20'ye yakın avukatın savunduğu ailelere destek olmak üzere 100 kadar avukat da Soma duruşmalarını izliyor. 2 gün sürmesi beklenen avukat savunmalarının ardından ise savcıdan esas hakkında mütalaası istenecek. Mütalaanın hazır olmaması durumunda ise hazırlaması için duruşmaya ara verilecek.

 

 

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